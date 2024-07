Último día para las pruebas de paternidad de Bertín Osborne: la reacción de Gabriela Guillén

El 22 de julio era la fecha límite para que Bertín Osborne se someta a las pruebas de paternidad a las que está obligado por citación judicial. El conocido presentador se encuentra inmerso en esta polémica a causa del hijo que ella dio a luz en diciembre de 2023 y del que en junio él reconoció en un comunicado conjunto ser el padre. Pero falta que la prueba médica confirme su declaración.

Gabriela Guillén ha reaccionado ante el hecho de que este lunes es el día en el que acaba el plazo que tiene Bertín Osborne para realizarse dichas pruebas. Al ser cuestionada sobre este tema, la paraguaya ha respondido a los reporteros de Europa Press con una notable indiferencia: "¿Ah sí? Lo sabéis mejor vosotros".

La modelo tampoco esconde su sorpresa al expresarse sobre el vínculo actual con el padre de su hijo, aclarando de manera tajante: "¿De quién? No hay relación". Sobre la manutención del bebé, Guillén lanza una sutil indirecta hacia el presentador: "Yo sí lo estoy cumpliendo".

A pesar de la situación, asegura que la ausencia de Bertín en la vida de su hijo no le preocupa: "A mí no me molesta nada". Si hay algo que tuvo claro Gabriela desde el primer momento es que quería convertirse en madre, dándole igual si Bertín quería hacerse cargo de su bebé o no. Y cuando se le pregunta si le daba pena que el cantante no viera crecer a su hijo, Guillén simplemente comenta: "Bueno, cada uno sabe lo que hace, la vida".

Respecto a las pruebas de paternidad, la expareja del cantante explica que ahora solo queda esperar el veredicto: "Pues a que diga algo el juez, yo no lo sé. De verdad que prefiero estar desconectada y estar tranquila". Finalmente, la paraguaya reitera: "Confío plenamente en la justicia".