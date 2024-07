Así es el extraño maquillaje que se ha vuelto viral en TikTok: "Parece un disfraz, es horrible"

El maquillaje es una de las principales temáticas en la creación de contenidos en redes sociales. Desde los productos de más alta gama a los 'lowcost', jóvenes de todo el planeta muestran sus métodos, diseños y trucos para decorar su rostro y con ello modificar o adornar sus rasgos. Hay tendencias que impactan y atraviesan a cuantiosas audiencias por su originalidad o belleza. De lo que no cabe duda es que hay gustos para todos los colores.

La última moda es el "Sunburn makeup". Consiste en recrear el aspecto rojizo que queda en el rostro, en el pecho y en los hombros después de una jornada en la playa en la que no se ha aplicado suficiente crema solar o cuando la piel se ha resentido por los efectos nocivos del sol.

Para recrear este "efecto quemado", influencers y maquilladoras blancas utilizan bases, correctores y coloretes con pigmentos de tonos rojos o de marrones más oscuros que su tono de piel. En la creación de este look no faltan detalles como zonas más pálidas por la huella de las gafas de sol sobre los ojos o por la de los tirantes ficticios del bikini, las áreas sobre las que supuestamente no habría incidido el sol.

"Básicamente, es un maquillaje con el que parece que te has achicharrado en la playa, pero en formato glam", ha explicado la creadora de contenido y maquilladora Alicia Holgado (@callmealiceeeee) en uno de sus vídeos, publicado hace unos días en su perfil de Instagram. Ella suele probar productos de marcas conocidas, ofrece sus recomendaciones y recrea looks de otras compañeras de la plataforma para expresar su opinión sobre ellos.

Los miles de comentarios no se han hecho esperar. Son muchos usuarios los que han expresado su perplejidad por esta nueva tendencia. Por un lado, en minoría, están quienes consideran que este tipo de maquillaje deja una apariencia de distinción o elegancia, vinculado con la estética de algunas celebrities blancas durante el verano y con el significado social actual del bronceado en los cánones de belleza.

Por otro lado, una amplia mayoría desaprueba esta reciente tendencia entre las creadoras de contenido. Hay quienes opinan que es "horrible", "hortera" y "de mal gusto", a pesar de alabar el trabajo de Alicia Holgado, que ha replicado a la perfección el modelo.

"Voy a criticar la tendencia... Rarísima, ¿qué necesidad hay de esto? Que alguien me explique por favor", comentaba una seguidora, entre emoticonos de risas. "Eres una artista del make up y lo has hecho increíble, pero no entiendo que alguien de verdad pierda el tiempo en hacerse semejante cosa y salga así a la calle", manifestaba otra.

Además, se han sumado aquellas personas que lo han interpretado desde el humor: "En Benidorm todas las turistas van a la moda, pero creo que les sale sin querer", agregaba una persona en la sección de comentarios, entre carcajadas.

Pero también han mostrado su postura muchos usuarios de la red social que critican el significado y la trascendencia de esta moda: "Como 'disfraz' pasa. Pero como 'maquillaje' o como algo 'bello que mostrar, NO. La piel quemada es piel maltratada", se quejaba un seguidor. "¿Puedo saber por qué romantizamos la piel enferma? Quien realmente lo ha pasado mal por el sol me comprenderá", ha cuestionado otra.

"Me parece una moda rarísima… pero mejor que sea maquillaje que quemado de verdad", han coincidido varios. Y es que aunque el maquillaje sea una forma de expresión y de fomentar la creatividad que se puede amoldar a las necesidades y gustos de cada cual, nunca viene mal reflexionar sobre el origen y el trasfondo de las tendencias, mantener un pensamiento crítico y sobre todo, cuidarse la salud, en este caso con adecuada protección frente al sol.