Convierte la salsa de tomate en algo espectacular con estos trucos

La salsa de tomate tan base en la dieta mediterránea como versátil. Se puede cocinar en casa o comprarla en un supermercado. Ahora, si queremos darle un toque diferente en la receta y la elaboración te presentamos más abajo los consejos de chefs reputados para ir un paso más allá.

Los cocineros han utilizado ingredientes inesperados como las semillas de hinojo o el tempeh para dar a las salsas de bote una vuelta. Las verduras y los ingredientes frescos añadirán fácilmente sabor y textura.

Con cebolla y ajo.

Sean Ferraro, chef y propietario de Madison Avenue Pizza, dice que recomienda usar cebollas y ajo para "añadir profundidad y sabor a la salsa" y un "toque de dulzor".

Para preparar el sofrito, "pica las cebollas y saltéalas en aceite de oliva hasta que estén translúcidas. A continuación, añade el ajo fresco picado y saltéelo hasta que esté aromático durante uno o dos minutos. Añada la salsa a la sartén y cocine hasta que se incorpore", explica Ferraro.

Champiñones para dar sabor umami

El chef Chris Martin, fundador de Savor The Passion, señala que los champiñones están cargados de sabor umami que puede mejorar una salsa.

"Me gusta cortar los champiñones en cuartos, salpimentarlos y asarlos. Me gusta cocinarlos hasta que ya no queda líquido en la sartén y justo antes de que empiecen a pegarse", explica Martin. Al cocer el líquido, explica, "no se añade agua a la salsa, sino puro sabor a champiñón".

Semillas de hinojo

El chef Michael Bertozzi, director sénior de cocina y bebidas de The Kitchen Restaurant Group, afirma que "los tomates y el hinojo se complementan a la perfección".

"Tuesta las semillas de hinojo en el horno o en una sartén y luego machácalas en un molinillo de especias o en un mortero. Echa una cucharada en el tarro de salsa al recalentarla", explica Bertozzi.

Verduras de la huerta con un poco de picante

El chef Kai Chase dice que una forma segura de acertar es añadir verduras de la huerta y una pizca de picante por encima.

"Me gusta añadir a mi salsa ajo asado, albahaca fresca y verduras picadas salteadas, como champiñones, pimiento y cebolla. Esta combinación le da un sabor y una sensación de jardín", explica Chase. A veces también incorpora copos de chile rojo o un chorrito de aceite de ajo.

Añadir Tempeh para conseguir sustancia

La chef y autora vegana Linda Soper-Kolton destaca que el tempeh es un excelente complemento para una salsa de bote sin carne pero rica en proteína y con capacidad para llenarte.

"El tempeh es un alimento sano, rico en proteínas y fermentado a partir de la soja. Cuando se tritura o se desmenuza, también proporciona la sensación en boca familiar de la salsa de carne", apostilla Soper-Kolton.

Recomienda cocer el tempeh a fuego lento en un poco de salsa de soja y agua, y escurrir el líquido antes de utilizarlo en cualquier receta. Esto puede ayudar a eliminar el amargor característico del ingrediente.

Combinación de hierbas frescas y secas

Kajale destaca que puedes mejorar tu salsa de tomate en tarro con condimentos que probablemente ya tengas en tu cocina, como el tomillo y el orégano.

El secreto está en utilizar una combinación de estas hierbas frescas y secas para obtener el máximo sabor. "Me gusta añadir hierbas frescas y secas a una sartén caliente con un poco de aceite de oliva antes de añadir la salsa. Las hierbas aromatizan el aceite, que a su vez impregna de sabor la salsa", explica Kajale.

Mezclar salsas de tomates

El chef Neel Kajale, jefe de cocina de pruebas y desarrollador de recetas en Haven's Kitchen Sauces, explica que combinar diferentes salsas es una forma sencilla de conseguir un sabor más redondo.

"La salsa de tomate suele tener un solo tono: O se saborea el ácido de los tomates o el azúcar que se añade para equilibrar la acidez de los tomates. La mejor manera de hacerla más completa es añadirle sabor con especias u otras salsas", explica Kajale.

Añadir albahaca para un sabor más fresco y profundo

La chef Carlotta Martinelli, de The Chef & The Dish, explica que añadir albahaca fresca a la salsa de tomate en tarro es una buena opción para potenciar el sabor.

"La albahaca es una hierba delicada, así que deje el cuchillo y utilice las manos para arrancar suavemente las hojas, conservando en ellas la mayor cantidad posible de aceites esenciales", explica Martinelli. Añada la albahaca en los últimos minutos de cocción para dar frescura y profundidad a la salsa.

Brunoise

Yannick Tirbois, chef ejecutivo y cofundador de Culinary Ambition, recomienda añadir una brunoise, verduras cortadas en dados finos, a la salsa de tomate de bote.

"Saltee una brunoise u otro corte de verduras y añádale la salsa. Se puede utilizar cualquier verdura de temporada siempre que esté cortada en trozos de tamaño similar", dice Tirbois.