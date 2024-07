¿Usas agua micelar en tu rutina? Este es el inesperado uso que tiene aparte de retirar el maquillaje

La limpieza es una actividad esencial en nuestras vidas diarias, no solo para mantener un entorno agradable a la vista, sino también para garantizar un espacio saludable y libre de enfermedades.

A lo largo de los años, y con la aparición de las redes sociales, las prácticas de limpieza han evolucionado significativamente, pasando de métodos tradicionales a técnicas más avanzadas y productos especializados.

Hoy en día, son muchos los remedios caserosque siguen siendo útiles para mantener nuestro hogar, por ello, a continuación te presentamos uno que acaba con uno de los problemas más molestos del hogar.

No es solo para el maquillaje

El agua micelar es uno de esos productos que no pueden faltar en nuestro mueble del baño. Sirve para retirar el maquillaje eficazmente y cierto es que nuestra rutina del cuidado de la piel no sería igual si no tuviéramos este elemento a mano.

Eso sí, aparte de hidratar nuestra cara y dejarla limpia, el agua micelar tiene un uso oculto que seguramente no haya pasado por tu mente. La última técnica revolucionaria que arrasa en redes sociales trata ni más ni menos que en sustituir el champú en seco por agua micelar.

Aunque esto parezca una locura, lo cierto es que miles de usuarias ya han probado este truco, sosteniendo su efectividad y comodidad. Hasta una dermatóloga de Instagram se ha pronunciado al respecto, argumentando: "Es una opción más interesante que el champú en seco".

Explicaba que, al ser un producto basado en agua, no deja tanto residuo como el champú en seco y, además, las micelas que componen el agua micelar absorben mejor la suciedad que un simple polvo en un spray.