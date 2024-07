"Cuídate, tu exmujer": la princesa de Dubai comunica a su marido el divorcio por Instagram

"Querido marido: dado que estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa". Así ha sido el impactante anuncio escrito en inglés con el que Shaikha Mahra, princesa y jequesa de Dubai, se ha despedido este miércoles de quien había sido hasta ese momento su marido, el jeque Mana Al Maktoum.

Ella ha publicado este texto en letras blancas sobre fondo negro en una imagen en su perfil de Instagram, que cuenta con más de setecientos mil seguidores. No obstante, su potente mensaje ha dado la vuelta al mundo y tiene ya más de 350.000 "me gusta" en la plataforma de Meta.

"Este no es el principio de un nuevo capítulo en tu vida, es el principio de un nuevo libro... Enhorabuena", ha expresado una usuaria en los comentarios. "Tu felicidad no es negociable", agregaba otra. En un principio, Shaikha Mahra los había desactivado, pero poco después los reactivó y en este momento se pueden leer las opiniones de miles de personas bajo la fotografía, sobre todo de apoyo hacia ella.

Se trata de un procedimiento muy poco habitual para una princesa de Emiratos Árabes Unidos, aunque podría tratarse de la práctica del triple divorcio que se realiza en algunos países musulmanes, según apunta la CNN, donde un hombre puede divorciarse de su esposa en un instante al declararlo tres veces seguidas con la palabra "talaq" (divorcio). No es común que lo lleven a cabo las mujeres y no en todos los países que comparten esta religión es legal.

Por el momento, la joven no se ha vuelto a pronunciar públicamente y tampoco lo ha hecho su ahora expareja, Mana Al Maktoum, ni ninguna de las instituciones del gobierno. Ella ha eliminado de su cuenta pública de Instagram todas las imágenes en las que aparecía él. En la cuenta de este jeque árabe tampoco aparecen fotografías de ella.

Quién es Shaikha Mahra, princesa de Dubai

Shaikha Mahra, de 30 años, es hija del Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (una de sus treinta hijos oficiales reconocidos), que es el primer ministro, ministro de defensa y vicepresidente de Emiratos Árabes, además de gobernador de Dubai. Su madre es una mujer griega llamada Zoe Grigorakos, que no es pareja actual del padre de la joven, ya que se divorció del emir hace varios años.

Ella estudió una carrera de Negocios y Finanzas en la Universidad de Zayed, pero también se graduó en febrero del año pasado en Relaciones Internacionales en Londres.

Poco después, la princesa se casó con el jeque multimillonario Mana Bin Mohammed Al Maktoum en junio de 2023 en una boda para la que se organizó una celebración ostentosa por todo lo alto. Poco después, tuvieron una hija juntos.

La boda entre Sheikha Mahra, princesa de Dubai, y de Mana Bin Mohammed Al Maktoum, jeque árabe, en 2023 / Redes sociales

Hace tan solo unas pocas semanas, ella había subido a su Instagram una foto en la que se la veía a ella misma junto a su bebé, a la que no se le veía más que la parte trasera de la cabeza, acompañada de la frase "Solo nosotras dos", un mensaje cuyo significado a día de hoy queda esclarecido.

Mahra reivindica a menudo sus lazos familiares y, en concreto, sus raíces griegas, tal como sostuvo en una entrevista concedida a Harper's Bazaar Arabia.

Shaikha Mahra publica a menudo contenido en sus redes sociales y tiene una gran presencia pública en su país. Acude con frecuencia a galas y alfombras rojas. También comparte fotografías de ella misma y de dos de sus pasiones, los caballos y la moda. La princesa ha apoyado a diseñadores locales vistiendo sus prendas en eventos y mencionando expresamente sus nombres. Asimismo, difunde a menudo sus actuaciones benéficas y humanitarias, sobre todo, con mujeres y niños.