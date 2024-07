Loles León señala el papel de 'la gente de derechas' en la cultura: "Lo han Hecho siempre"

Loles León está de estreno con la vuelta a las pantallas de 'Padre no hay más que uno'. La cuarta entrega de la saga de comedias, dirigida por Santiago Segura, aterriza en los cines con una trama en la que sus personajes, ahora se van de boda y donde la actriz retoma su papel de Milagros. Entre pases y promoción, León no ha dejado pasar la oportunidad para hablar de su recorrido, sus inicios e incluso su trabajo con Almodovar. Es durante una de estas entrevistas dónde ha hablado sobre la censura en la cultura.

Si cualquier tiempo pasado fue mejor, para León eso son los 80'. La catalana ha señalado durante una de sus intervenciones, que está época fue 'una explosión cultural, vital y social de romper todo'. Para la actriz, los tiempos de ahora quedan lejos de tener una mayor libertad que antaño: "Lo que tendríamos que hacer otra vez nosotros, la gente de izquierdas, evolucionada y progresista, la gente que quiere que los países avancen y no que retrocedan, es dejar de estar como asustados porque parece que viene esa ultraderecha que luchamos tanto para echar y salir otra vez a la calle a implantar la alegría, la cultura y el amor. Mira, en Francia ha funcionado".

Censura y crítica

Seguido de estas declaraciones, Loles León ha querido dejar claro que está en contra de la censura en todos los niveles y sobre todo en el mundo de la cultura, recalcando que es la gente que pertenece a esta ideología la que ejerce esa represión y no la izquierda: "No. La izquierda no censura, pero la derecha sí, y lo ha hecho siempre". De hecho, reconoce que la censura es el hobby que tiene la gente de derechas y que la instalaría ahora mismo si pudiera".