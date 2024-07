¿Por qué Víctor Sandoval se ha disfrazado de Fiona en 'Ni que fuéramos Shhh'?

Ni que fuéramos Shhh encara la recta final de su primera temporada —pero no la última, tal y como ya ha confirmado Fabricantes Studio—. Y algunos de sus programas recientes están sirviendo para ver a Víctor Sandoval mimetizado en todo tipo de personajes. La semana pasada, protagonizó uno de los momentos más cómicos de la prensa del corazón al colarse vestido de insecto en la rueda de prensa que ofreció Nacho Cano en IFEMA tras su detención por las irregularidades en la contratación de personal para su musical Malinche.

"Como han ido a por el novio, el hermano y el padre de Ayuso, el único que les queda soy yo", declaró. Tras unos instantes sentado en la sala, Sandoval salió para buscar otra vestimenta más adecuada: una camisa blanca.

Y este jueves 18 de febrero el colaborador ha vuelto a elegir el verde para disfrazarse, pues ha aparecido en el canal de televisión TEN vestido de Fiona, el personaje de la saga Shrek, paseando por los alrededores de Mediaset y de la casa de Alejandro Rubio. Y para entender el motivo de tan exótico atuendo hay que remontarse al programa anterior de Ni que fuéramos Shhh, en el que las películas del ogro verde tuvieron bastante presencia.

Todo empezó cuando el programa desveló que Terelu Campos llamaba Shrek a Kiko Matamoros. Sin guardar las formas y en su tono habitual, el colaborador televisivo no dudó al atacar a la excolaboradora de Sálvame. "Esta pedazo de lerda no me va a faltar a mí. Mira, Terelú, preciosamente elegí un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti, Fiona. Que alguien consiga una foto de tu entrada en el Ritz el día de mi boda y ponga una de Fiona al lado, que lo hagan por favor. Y que me digan si son o no parecidos razonables, que se lo pregunten a la gente, eres torpe hasta para eso", aseveró con rudeza, mientras se escuchaban las carcajadas de compañeras como Lydia Lozano.

El momento se viralizó rápidamente en redes y, como era de esperar, muchos usuarios se lanzaron a hacer la comparación que reclamó Matamoros:

Como era de esperar, Fabricantes Studio no dudó en estirar el chicle y este jueves anunció que "la hija de María Teresa Campos había llegado a plató tras ser Trending topic"... hasta que apareció Víctor Sandoval con la cara pintada de verde, una larga peluca pelirroja y el traje menos adecuado para la capital, donde las temperaturas rondan los 40º. "¿Puedo hablar? ¿Fiona habla?", preguntó el colaborador. Una vez María Patiño le dio su beneplácito para que hablase, Sandoval respondió: "Verde. Por todo lo que pasa aquí. Por todo lo que habláis de mí, por todo lo que dijisteis ayer de mí".