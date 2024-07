Sofía Cristo rompe toda relación con su hermano: "No quiero ningún vínculo con él"

La polémica entre Ángel Cristo Jr., su madre y su hermana continúa y parece no tener fin en una vorágine de declaraciones salpicadas por las acciones legales que han emprendido ellas dos, Bárbara Rey y Sofía Cristo, contra él. La familia sigue sin calmar las aguas tras esta denuncia por robo, intromisión en su intimidad, revelación de secretos, calumnias e injurias, entre otros delitos.

Sofía Cristo se ha sentado este jueves en el plató de 'Espejo Público' y se ha enfrentado a las últimas imágenes de su hermano tomándose a risa la demanda que ellas han interpuesto contra él.

"¿Qué te voy a contar? Es que es tremendo. Lo miro y es como si no fuese mi hermano, no hay por donde cogerlo", comenzaba diciendo la DJ, que se quedaba de lo más sorprendida por su reacción, pero le mandaba un mensaje: "No sabe ni hacer una gracia, pero me alegro de que se lo tome a cachondeo, ya se verá sentado delante de un juez".

Además, ha explicado que todo profesional de la comunicación que quiera saber más sobre el curso legal del caso tiene a su disposición "el número de la abogada, que está disponible".

Sofía Cristo, a continuación ha expresado: "No parece mi hermano, no tengo nada que ver con él. No quiero ningún vínculo y me siento liberada" y reflexionaba con que "a veces tienes que aprender que la familia no te hace bien, que tiene un porcentaje de maldad muy elevado y que te lo tienes que quitar del medio".

Y ha aclarado: "No le hemos quitado nosotros, se ha quitado él porque nosotras no éramos capaces por el apego, pero el universo ha hecho que nos despeguemos de esta pesadilla", ha matizado la hija de Bárbara Rey.

Por último, también ha explicado que su madre le ha "sobreprotegido siempre, ha sido el niño mimado", pero que eso se acabó porque "ya no forma parte de nuestra vida", ha zanjado.