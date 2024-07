Lorena Van Heerde, sobre María José Suárez en su ruptura con Escassi: "Tiene mucho coraje"

La ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi está atrayendo mucha atención porque a pesar de que ambos han contado a los medios de comunicación su versión, hay detalles que aún no están claros y quedan muchas incógnitas sobre lo que verdaderamente sucedió.

A las puertas del concierto de Ricky Martin este miércoles en Madrid, los reporteros de Europa Press se encontraron con la ex Miss España Lorena Van Heerde y no dudaron en preguntarle su opinión sobre el asunto. "A ella por supuesto la conozco, pero yo de ese tema desconozco porque no los he conocido juntos. Espero que salgan cada uno lo mejor parados, a ella sería la que más defendería como Miss España que ha sido", matizó la periodista.

Además, si tiene que definir a María José Suárez, por lo poco que la ha conocido asegura que "es una mujer trabajadora, emprendedora, divertida y con mucho coraje". Van Heerde quiso zanjar este tema enviándole su cariño a su compañera: "Así que le mando un besito".

Por otro lado, Van Herdee fue preguntada por sus planes para este verano y desvelaba: "Hemos estado unos días en Alicante con la familia, hemos disfrutado muchísimo y creo que tocaremos como siempre Ibiza en algún momento, no sé cuándo. Mi marido con su trabajo... es complicado así que vamos improvisando".

La modelo está casada con el cirujano estético Rafik Dehni y es madre de dos niños y si le preguntan por ampliar la familia, Lorena lo descarta: "De momento no lo contemplo, tengo niña y niño, al final es parar, el niño tiene cuatro años, ya he salido un poquito de la etapa de bebé y de momento me quiero quedar así".