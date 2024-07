Vanesa Romero, sobre su ruptura con Santi Burgoa: "Estoy abriendo puertas a otras cosas"

Tras algunos rumores de distanciamiento, Vanesa Romero confirmaba a la prensa a finales de junio que su relación con Santi Burgoa había terminado para siempre. "Estoy bien, todo bien. Hay que vivir el momento, hay que vivir el momento y el día a día y a disfrutar y ya está", explicó.

Todo comenzó cuando sus seguidores observaron que se habían dejado de seguir mutuamente en redes sociales, un pequeño detalle que muchos no pasaron por alto, que hizo desatar todas las alarmas y que terminó corroborando la actriz.

"Una ruptura, ya está, una ruptura es una ruptura, ya está, ya no voy a hablar más del tema, yo sé que lo entendéis, que al final son cosas también que forman parte de mi vida personal. Es verdad que creo que al final sí que estaban especulando y tal, y era el momento de decir pues que sí, ya está", ha expresado la intérprete conocida por sus papeles en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina a los reporteros de Europa Press en el estreno de Padre no hay más que uno 4.

La modelo y actriz ha comentado que ha hablado de ello públicamente para zanjar los rumores, pero que no quiere entrar en detalles. Vanesa Romero no quiere pensar de nuevo en enamorarse, ni quiere asegurar si sigue deseando pasar por el altar: "Ahora yo no me planteo absolutamente nada. Dejemos, dejemos y vivamos el momento", ha opinado.

En cuanto a sus planes para este verano, la joven desvelaba que "soy de cogerme días sueltos cuando pueda y, bueno, hago escapadas. O no sé, de irme a lo mejor quince días en vez de una escapada. Poquito a poco voy a la familia, luego con los amigos".

Tras este bache emocional, Vanesa considera que está viviendo uno de sus mejores momentos, según sus propias palabras. Y ha añadido: "Estoy abriendo muchas puertas también a otras cosas, se me brindan oportunidades también muy divertidas, como por ejemplo participar en esta película, crear nuevos personajes, salirme un poco de lo que la gente está acostumbrada, acostumbrada a verme y estoy muy contenta, la verdad, estoy muy feliz", ha remarcado.