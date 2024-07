Rompen IlloJuan y Masi, la pareja más querida de Internet: "Chavales, papá y mamá se han separado"

IlloJuan y Masi, dos de las caras más conocidas de las redes sociales, eran una de las parejas más sólidas del panorama de Internet. O eso parecía hasta este miércoles, cuando han anunciado que han puesto fin a su relación después de siete años juntos. Tras unos días muy desconectados de sus perfiles virtuales y de sus seguidores, los youtubers malagueños han anunciado en un vídeo conjunto su decisión.

“María Isabel y yo ya no estamos juntos, desde hace ya un tiempo", ha anunciado el streamer en el vídeo de aproximadamente 12 minutos de duración que ha publicado este miércoles 17 de julio en su canal de YouTube. "Hay que tirar para adelante, la vida sigue. Las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada", ha proseguido.

Ambos han querido matizar que poner un simple mensaje escrito en sus redes sociales les parecía "demasiado frío después de tanto tiempo" y por ello han querido mostrar sus rostros ante sus seguidores para relatar lo sucedido. "Estamos haciendo esto porque creemos que es lo más lógico, lo más normal, aunque ojalá no tener que decirlo", ha continuado diciendo IlloJuan, que era el que tenía la voz cantante en el vídeo al tratarse de su canal.

"Es horrible y nunca más vamos a volver a vivir algo así, porque podemos pasar un duelo, pero pasarlo por partida doble y públicamente, disimulando para no rayar... es una mierda a nivel mental. Y bastante bien hemos estado grabándolo para toda la carga que tenemos encima", se ha sincerado IlloJuan con su comunidad de WhatsApp a través de su canal en esta aplicación de mensajería pocos minutos después de la publicación del vídeo.

¿Por qué lo han dejado IlloJuan y Masi?

El motivo principal de la ruptura ha sido la distancia, según han señalado ambos. "Nos queremos como si fuéramos familia y estos 7 años han sido lo mejor que nos ha pasado nunca. Pero después de tanto tiempo y viendo que la distancia no se va a acortar nunca, porque cada uno somos felices en un sitio y eso no va a cambiar aunque se haya intentado muchísimas veces, hemos decidido con todo el dolor que lo mejor es esto. La vida nos ha puesto en caminos distintos", ha explicado más ampliamente IlloJuan en ese mismo comentario en su canal de WhatsApp, de manera similar a como lo había narrado de viva voz en el vídeo conjunto.

Además, han mencionado que la creciente carrera profesional de María Isabel en Madrid y la estabilidad de Juan en su ciudad natal, Málaga, han hecho imposible que la relación prosiga: "No odio Madrid, pero me cuesta mucho encontrar la felicidad allí. En Málaga tengo a mi familia y amigos, y me costaba mucho separarme de ese entorno", ha esclarecido IlloJuan.

Cómo tratar el dolor desde el humor: Masi e IlloJuan toman "caminos separados"

El joven ha explicado que ambos han necesitado tomarse un tiempo de desconexión para reflexionar y superar la ruptura antes de contar a todo el mundo su decisión. "Masi y yo estamos muy bien rodeados y seguro que dentro de poquito seguimos pa'lante y disfrutamos el uno del otro como grandes amigos", ha referido el malagueño.

Durante años, han sido muchos los usuarios de plataformas como X o Twitch quienes decían que "creían en el amor" gracias a ellos. Por este motivo, Masi e IlloJuan han comenzado su vídeo con una pequeña broma para destensar el ambiente.

"Vamos a ser claros con los niños, con nuestros hijos, parecemos papá y mamá", han anunciado en un principio, en una alusión humorística a todos aquellos seguidores que siempre han mostrado su apoyo a la relación. "Chavales, papá y mamá se han separado", ha enunciado IlloJuan, poco antes de ponerse un poco más serio y aclarar la situación, matizando que han terminado en buenos términos entre ellos y que, aunque necesitarán un tiempo, tratarán de ser amigos en el futuro.