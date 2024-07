María José Suárez, agotada tras la ruptura y el acoso mediático: "Ya está, dejadme ya"

Continúa la polémica en uno de los temas del corazón del momento. La entrevista que María José Suárez concedió el viernes pasado en el programa de televisión '¡De viernes!' ha dado mucho que hablar. Su relato es contundente. Por su parte, su expareja Álvaro Muñoz Escassi sigue sosteniendo que la modelo habría mentido para limpiar su imagen.

Pero Suárez ha querido acallar rumores y dar carpetazo al asunto. Cansada de ser juzgada y enfadada por todo lo que se está diciendo sobre ella, María José ha mostrado su peor cara ante las cámaras al ser preguntada de nuevo por sus palabras: "Ya está, dejadme ya".

Ella ha preferido mostrar indiferencia absoluta ante aquellos que afirman que podría haber mentido en su entrevista y anunciaba a la prensa que ha tratado de interrogarla durante los primeros días de esta semana de que no hablará más de su ruptura con Escassi: "No, no, pero de verdad, que yo soy... Pero es que todo el día detrás, para no deciros nada más, que no voy a hablar nada más, ya está", ha zanjado.

Los reporteros de Europa Press han abordado a María José cuando salía de una clínica. Cuando se han preocupado por su estado de salud y han interrogado a la modelo sobre ello, ella ha asegurado que se encuentra "perfectamente".