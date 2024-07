Loles León, sobre la polémica en torno a Hiba Abouk: "Un besito, cariño"

Hiba Abouk se ha encontrado durante las últimas semanas en el foco de todas las miradas en la prensa del corazón. La actriz se ha visto envuelta en una polémica relacionada con la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Todo comenzó cuando en la comunión de la nieta de José Luis 'El Turronero' les vieron en actitud cariñosa y desayunando juntos al día siguiente.

Además, con la entrevista de María José la semana pasada en '¡De viernes!' se podía entender que el jinete y la actriz ya se conocían de antes por 'MasterChef Celebrity'... pero no se han confirmado los detalles sobre si ha existido algún tipo de relación más allá entre ellos.

En este contexto, este martes los medios de comunicación han acudido al estreno de la película 'Padre no hay más que uno 4', coproducida y dirigida por Santiago Segura y han hablado con Loles León. La popular actriz le mandaba un cariñoso mensaje a su compañera de profesión en relación con la polémica en la que se ha visto envuelta: "Un besito, Hiba, cariño", expresó a los reporteros de Europa Press.

Eso sí, la veterana actriz aseguró que no se ha enterado de nada sobre este asunto que Hiba Abouk ha protagonizado junto a Escassi: "No, nada. No sé nada. Nada. Yo solo sé que no sé nada", opinó Loles León en su conversación sobre este tema con los periodistas.

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, Loles desvelaba cómo vive ella su faceta como abuela en la pantalla: "Educo e informo, porque la información es muy importante. Educo, informo y consiento. Y doy amor". Además, la consolidada actriz aseguraba que interpretar este papel "es un orgullo" para ella. "Es uno de los regalos más bonitos que me ha hecho la vida: ser la abuela del cine español. Porque así todos los niños me quieren y cuando me ven, sienten una emoción grande. Y eso es maravilloso", concluía.