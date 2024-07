Los expertos critican los bronceadores: estos son sus peligros

Una de las mayores preocupaciones de los expertos en salud llegado el verano es la adecuada protección del Sol. Son años los que se llevan haciendo campañas de pedagogía en torno a los peligros asociados a una prolongada exposición solar, la importancia de protegernos y las enfermedades que podríamos padecer si padecemos quemaduras repetidamente. Y ahora los expertos han atacado los bronceadores, productos que supuestamente formaban parte del bando de los buenos, protegiéndonos del sol, pero que ahora están bajo el punto de mira.

¿Por qué no son recomendables los bronceadores?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que ese moreno tan deseable es realmente un mecanismo de protección de nuestro cuerpo, que busca evitar el daño aumentando la pigmentación. Y la exposición al sol, aunque necesaria en lo relacionado con la vitamina D, puede provocar un envejecimiento prematuro de la piel y la alteración del sistema inmunitario, aumentando el riesgo de padecer enfermedades cutáneas e infecciones.

¿Y qué es lo que recomiendan los expertos entonces? Pues que nos protejamos todo lo que podamos: protector solar de un factor adecuado a nuestra piel cada dos horas, camisetas, sombreros y gafas de sol y evitar las horas centrales del día así como ponernos a la sombra todo lo que podamos.

Y por supuesto, el bronceador no forma parte de esa lista de medidas adecuadas. Estos productos no protegen adecuadamente de los rayos UVA, responsables del envejecimiento de la piel y con una penetración más profunda, y causan una falsa sensación de seguridad al tener un color oscuro, que hace que nos expongamos al sol más allá de lo recomendable. Por no hablar de que algunos contienen ingredientes tóxicos que al descomponerse con el sol provocan alergias y perjuicios para la salud.