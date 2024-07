¿Estará Ángel Llàcer en la final de 'Tu cara me suena? Antena 3 saca un comunicado tras su enfermedad

'Tu cara me suena' da fin a su onceava temporada este viernes 19 de julio, y lo hace por todo lo alto, con un programa en directo y la ex de OT Miriam Rodríguez como invitada estrella. Y todos los ojos se han puesto sobre el puesto del presidente del jurado, que pertenecía al carismático Ángel Llàcer hasta que se ha tenido que ausentar por una grave enfermedad que le ha llevado a la UCI y por poco no le cuesta una de sus extremidades.

La enfermedad de Ángel Llàcer

Ángel Llàcer ha pasado por un momento muy complicado en su vida. Tras un viaje al sudeste asiático sufrió una infección provocada por una bacteria, lo que provocó en argot médico una "fascitis necrotizante". Afectando a la totalidad del cuerpo, donde más complicaciones tuvo fue en una de sus piernas, hasta el punto de temer que pudiese perderla, extremo que logró evitar gracias a cuatro operaciones. Estuvo 14 días en la UCI y el propio Llàcer en su cuenta de instagram declaró que "Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida".

Ahora el presentar está en vías de recuperación, de vuelta en su casa, y por ello el público de la popular 'Tu cara me suena' se ha preguntado si podría volver a su puesto de presidente del jurado para la gran final. Una posibilidad que su sustituto, Santiago Segura, ponía en duda al ser preguntado en el programa de Son Soles. Allí habló de la extrema situación por la que pasó su compañero, y de como ya está fuera de peligro, pero aún tocado. Finalmente Antena 3 ha confirmado en un comunicado que el presentador no estará tampoco el día 19, aunque no sabemos si podría aparecer vía videollamada. En todo caso Segura confía en su presencia para la próxima temporada.