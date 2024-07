Mercadona presenta un nuevo sabor de limonada sin gas que los más adeptos ya han probado

Mercadona ya es famosa por innovar cada pocos meses y ofrecer a sus clientes productos de alta calidad. Sus estanterías se llenan de novedades que no solo buscan satisfacer las necesidades de los consumidores, sino también sorprenderlos con nuevas experiencias culinarias y de temporada.

Este mes, la novedad es para los amantes del frescor y las frutas. Con la llegada del verano y la intención de refrescar a muchos la cadena de supermercados ha sacado un nuevo sabor de limonada que a muchos les costará resistirse. A continuación te presentamos la novedad de Mercadona que los más fans han probado ya.

Limonada de frambuesa de Hacendado

Viene en una presentación en un envase práctico de 1,5 litros. Su sabor equilibrado, que mezcla la acidez del limón con la dulzura de la frambuesa, la convierte en una opción refrescante y agradable para todos los paladares. Esta limonada es perfecta para disfrutar en cualquier ocasión, ya sea en una comida familiar, una tarde de verano o después de hacer ejercicio (incluso viene genial para la hora de la merienda).

Es también una excelente opción para mantenerse hidratado, pues su alto contenido en agua ayuda a reponer líquidos perdidos durante el día, especialmente en climas cálidos o después de actividades físicas. Esta bebida ha sido señalada por Hacendado como una alternativa más saludable a los refrescos azucarados y a las bebidas carbonatadas.

Limonada de frambuesa de Hacendado / Vía Mercadona

Las frambuesas son conocidas por su alto contenido en antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres y proteger las células del daño, por lo que, en teoría, consumir esta limonada puede contribuir a una mejor salud celular y a la prevención de enfermedades crónicas. El limón también es una excelente fuente de vitamina C, esencial para el sistema inmunológico, y estos beneficios no han sido pasados por alto. Está disponible para su compra en todas las tiendas de Mercadona, además de que no es muy costosa, por lo que podrás disfrutar de ella sin necesidad de gastar demasiado.

Mercadona saca cada verano una gran variedad de productos nuevos que buscan satisfacer los gustos y necesidades de todos sus clientes. Desde helados refrescantes hasta fragancias irresistibles, pasando por dulces y productos de belleza, la cadena de supermercados sigue demostrando su compromiso con la innovación y la calidad. Esta es una de ellas.