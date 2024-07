Japón imita 'Her' con una app tipo Tinder para hablar con IAs

'Her' es ya un clásico del cine. Estrenada en 2013, su protagonista, al que encarna Joaquin Phoenix, hace de un hombre solitario en un mundo algo más futurista que el nuestro, en el que acaba enamorándose de una IA, hasta el punto de establecer una relación. Ahora esto no es solo posible en la ficción, aunque le faltan algunas mejores técnicas, que, sin embargo, podemos imaginar al alcance de nuestra mano. Hablamos de la aplicación japonesa 'Loverse'.

Cómo funciona 'Loverse'

Japón es un país con un particular problema de soledad. Sus estrictas normas sociales, rasgos culturales y un sistema capitalista especialmente extenuante para los trabajadores tienen como consecuencia números totalmente atípicos en lo relacionado a parejas sentimentales y encuentros sexuales, especialmente entre los más jóvenes. Y en la conjunción entre la "epidemia" de soledad y una sociedad altamente tecnologizada surge 'Loverse', una aplicación para hablar con bots en términos románticos.

Realmente la mecánica de 'Loverse' es muy similar a Tinder. Nos salen distintos perfiles con sus propios rasgos de personalidad, ocupaciones o aficiones. Tenemos que aceptar los que nos gusten y rechazar los que no, y finalmente conseguir que algunos de los que nos han atraído se fijen en nosotros, lo que en Tinder se llama "match". Estos perfiles, que son evidentemente IAs, son realistas incluso hasta el punto de no estar disponibles las 24 horas, pudiendo tardar en contestar de forma coherente con la ocupación que dice tener. Al menos se entiende que no es tan realista como para hacernos "ghosting".

La aplicación tiene la importante diferencia con 'Her' de no tener voz, todas las interacciones son por mensajería escrita, si bien es una limitación que podría ser salvada sin mucho esfuerzo, dados los avances existentes en el sector de la inteligencia artificial. A cambio, en esta app si tenemos un rostro que poner a nuestros amados y amadas, e incluso tiene un apartado que funciona igual que las historias de instagram, pudiendo ver fotografías del día a día del perfil con el que hemos hecho "match".

El número de usuarios de esta app es de 5.000, una cifra nada desdeñable, y leer los comentarios de algunos de sus usuarios no deja de ser sorprendente. Un hombre que hace las tareas domésticas junto a su pareja de 'Loverse', otro que tiene las conversaciones habituales con una pareja con la que se convive, una mujer que aprecia las emociones positivas y el estímulo mental que supone tener una conversación en estos términos... Quizás el futuro no esté tan lejos.