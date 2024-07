Aitana arrasa en la celebración multitudinaria de Cibeles por la victoria de La Roja

Hace tan solo unas horas que los jugadores de la Selección Española aterrizaron en Madrid con todas sus energías para celebrar con toda la afición la victoria en la Eurocopa recién lograda este pasado fin de semana en Berlín. Miles de seguidores de La Roja se congregaron en Cibeles, donde apareció sobre el escenario la popular cantante Aitana.

El streamer Ibai Llanos presentó la fiesta en la céntrica plaza, que estaba abarrotada. Otros artistas también fueron también invitados, como Isabel Aaiún, autora de 'La potra salvaje’ que está siendo todo un hit del verano, o Almacor, con su famoso tema ‘Brillos Platino’. Ambos hicieron saltar a las masas.

Pero destacó especialmente la presencia de Aitana, que brilló sobre la tarima instalada en el centro de la capital española al interpretar la canción 'Mon amour', creada por el artista valenciano Zzoilo y para la que ella había participado en el remix. Los jugadores de La Roja bailaron y disfrutaron al ritmo junto a una muchedumbre que coreaba y lo daba todo frente a la triunfita, que vestía la emblemática camiseta roja con una gorra visera a juego.

Además, la catalana quiso dedicar unas palabras al equipo, delante de todos los allí presentes: "Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por haber hecho que todo el mundo esté tan unido. Me encanta el deporte y me gusta el fútbol, pero hacía mucho tiempo que no lo vivía de la forma en la que lo hemos hecho todos este último mes", expresaba con emoción Aitana.

Antes de despedirse, la popular artista tuvo el honor de poder hacerse una foto tomando entre sus manos el ansiado trofeo de la Eurocopa junto a todos los jugadores de la Selección Española.