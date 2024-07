Quién es Wally López: en el top 100 global y a los mandos de la celebración de la Eurocopa

Wally López puede ser un nombre desconocido para muchos, más allá de aparecer en titulares de este lunes por ser el encargado de hacer las veces de DJ y maestro de ceremonias en la celebración de la Eurocopa. Pero lejos de ser el típico músico de verbena encargado de este tipo de eventos, esta vez estamos ante el único DJ español en el top 100 de los mejores del mundo, con colaboraciones de primer nivel y actuaciones en las mejores discotecas de Europa.

Quién es Wally López

Nacido en 1976 (tiene ahora 47 años) en el barrio madrileño de San Blas, Wally nunca tuvo dudas sobre su futuro profesional. Y es que para los 13 años ya hacía sus propias mezclas en radios locales, a mediados de los 90. Tras conseguir llegar a países como Bélgica, Francia, Italia o Rusia con su primer radioshow, 'La Factoría', lanzó un sello propio 'Weekend Records', y con este sí, triunfó internacionalmente. Su mezcla de 'Just a Little More Love' de David Guetta lanzó al francés al éxito global, y trabajó con artistas como Bob Sinclar, Dirty Vegas, Robbie Rivra, Mónica Narajo o La Oreja de Van Gogh.

También hablan por sí solas sus residencias en algunos de los clubes del continente de más renombre: Pachá (Ibiza), The End (Londres), Discotèque (Barcelona), Red Light (París), Pachá (Barcelona), Ministro of Sound (Londres) o The Mix (París).

En resumidas cuentas, Wally López es el DJ español de mayor relevancia, y un referente en el campo del House.

Y un par de curiosidades, ha aparecido en tres episodios de 'La que se avecina' y en 'Pasapalabra', y su nombre se refiere a su similitud con el personaje del popular juego "¿Dónde está Wally?", por su habilidad para desaparecer de la discoteca tras terminar su trabajo. Realmente se llama Ángel David López Álvarez.

Cómo será la celebración de la Eurocopa

'La Roja' tiene previsto iniciar la celebración con sendas entrevistas con el rey Felipe VI, en Zarzuela a las 18.30, y en Moncloa con el Presidente del Gobierno a las 19.30. Desde aquí iniciarán un recorrido por las calles de Madrid hasta el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles, donde la fiesta empezará a las 20.00, con el mencionado Wally López.

El momento álgido será el de la llegada de los triunfadores de la noche del domingo, a las 21.15, cuando el DJ dejará pasó a Ibaia Llanos y Saúl Ramos, para dar la bienvenida a los jugadores.