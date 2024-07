Frescor y buen aroma: el truco que debes probar para dormir a gusto este verano

El calor sofocante puede resultar muy molesto durante las horas centrales del día. Con las altas temperaturas, las calles se vuelven un lugar insufrible y deseamos llegar a casa para refugiarnos en habitaciones refrigeradas con un ventilador o un aire acondicionado.

Hay varias formas caseras para disminuir varios grados la sensación térmica en un cuarto. Algunas de ellas se basan en métodos que no solo proporcionarán frescor, sino que también, en combinación con algunos ingredientes, dejarán un buen aroma a la estancia.

Uno de los más populares es rociar las cortinas y las sábanas ayudándonos de un pulverizador con agua. Al frasco se le pueden añadir varias hojas de laurel, que no dejan mancha y además son muy eficaces para ahuyentar a los mosquitos. También se pueden agregar otras hierbas aromáticas naturales como lavanda o romero, que dejarán un buen olor.

Aunque este tipo de sustancias no suelen estropear los tejidos, hay que asegurarse previamente. Por ejemplo, esta técnica no será adecuado para telas que solo se puedan limpiar en seco, ya que podríamos dañarlas al mojarlas. Las indicaciones sobre las propiedades del tejido suelen aparecen en su etiqueta o en la funda original de la cortina. En caso de no conservarla, también se puede consultar a un profesional en una tienda especializada en ropa del hogar o en una tintorería.

Tampoco se debe aplicar el pulverizador sobre cortinas y sábanas que estén en espacios poco ventilados, puesto que, si no se secan adecuadamente puede producir el efecto contrario. Es decir, si una tela conserva la humedad durante muchas horas, se pueden generar bacterias y microbios que, aparte del riesgo sanitario, provocarán malos olores.

Por último, si pulverizas agua sobre las sábanas, echa poca cantidad y un buen rato antes de acostarte, para no dormir sobre una tela mojada, ya que podría fomentar la proliferación de hongos sobre la piel.