Robo en la mansión de Morata mientras juega con la selección

Morata es ahora mismo uno de los hombres más felices del mundo, tras el éxito de la selección española en la Eurocopa siendo él el capitán. Pero aunque la vida de futbolista está llena de lujos y todo tipo de comodidades, también puede ser difícil en muchas ocasiones, y una de estas es cuando sufren robos que incluso ponen en peligro a sus familias, sin que ellos puedan ignorar sus obligaciones.

El robo en la mansión de Morata

El pasado 2 de julio, tres días antes de que España se enfrentase en cuartos de final contra Alemania, la esposa del futbolista, Alice Campello, se encontraba junto a sus 4 hijos en su mansión de Porto Cervo, cuando fue víctima de un robo, según compartió la propia Campello en su instagram.

El capitán español es propietario de una mansión muy apetecible para los ladrones, sin escatimar en lujos, en esta localidad de Cerdeña famosa por dar residencia a personalidades de dinero de toda Europa. Allí empresarios, deportistas de élite y rostros del cine y la moda coinciden en verano, haciéndose con espectaculares mansiones a un tiro de piedra de la playa. Y donde hay dinero hay ladrones.

En este caso se suma el factor exposición. Alice Campello es modelo e influencer, y forma parte de su trabajo mostrar su vida y los lujos de los que está rodeada. Y claro, con 3 millones de seguidores en Instagram pueden ser muchos los ojos mal intencionados que saquen información de todo lo publicado: piscina, un jardín espectacular, muebles de madera noble, etc.

Lo peor del caso es que no es la primera vez que la italiana casada con Morata sufre un robo. Ya en 2019 dos ladrones asaltaron armados su casa en Madrid, con ella y sus dos hijos mayores dentro, no teniendo que sufrir ningún daño físico, pero conservando el miedo en el cuerpo por un buen tiempo "Todavía estoy molesta y creo que tendré miedo durante mucho tiempo. Creo que esta es una de esas cosas que no olvidas fácilmente y te hacen darte cuenta de cuánto vale el amor y la vida".

Otros robos a futbolistas

Los robos a futbolistas parecen ir en auge. Morata no es el único seleccionado en haber sufrido robos, también Daniel Carvajal y Sergio Ramos han denunciado este tipo de delitos. En el caso de Carvajal se quedó en un intento, cuando las cámaras registraron a los dos asaltantes equipados con varas de hierro en su casa de Boadilla del Monte. Ramos tuvo menos suerte, perdiendo relojes de lujo, joyas, ropa de marca y dinero en metálico.

Los ladrones saben aprovechar la elevada exposición mediática de este tipo de personalidades, y suelen tratar de aprovechar que estén fuera de sus domicilios para entrar con el mínimo de impedimentos posibles. Por ello medidas como las que ha tomado la familia de Morata, contratando seguridad profesional las 24 horas, son más que aconsejables.