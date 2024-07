Qué hace este profesor para ayudar a los alumnos tímidos

Un problema de los más frecuentes entre el profesorado es el cómo lidiar con los alumnos más tímidos, a los que les cuesta especialmente participar. Muchos docentes no empatizan con este tipo de estudiante, no comprenden sus motivos y acaban forzándolos en circunstancias que son desagradables y hasta traumáticas. 'Profe Danny' hace todo lo contrario y apuesta por el "tiempo y la empatía".

El consejo de 'Profe Danny' para lidiar con la timidez

'Profe Danny', Daniel López Ortega fuera de las redes, se ha hecho todo un influencer en el mundo de la pedagogía. Tiene más de 300.000 seguidores en TikTok, más de 100.000 en Instagram, y ya ha publicado dos libros, un cuento infantil de nombre '¡(No) quiero ir al cole!' y otro para público adulto, 'Hasta el error es divertido. La realidad de la Educación Infantil sin filtros ni purpurina'.

Pero a quien más influye es a sus alumnos de infantil, en quién pone toda su vocación, conocimiento y calidad humana. Cualidades que demuestra de forma sobrada en la forma en la que trata con los más tímidos.

Para 'Profe Danny' la clave es el "tiempo y respeto", y lo aplica a base de observar las relaciones de sus alumnos. Muchas veces no somos conscientes del peculiar entorno de sociabilidad que se genera en los centros educativos, niños que están aprendiendo a relacionarse entre ellos y que forman sus primeras amistades, se retroalimentan y configuran su propia personalidad, algo extraordinario que ocurre día tras día en cada aula.

De esta forma, la estrategia para animar a esos alumnos más tímidos es formar equipos de mesa equilibrados, entre compañeros que se sienten cómodos entre sí y con personalidades compatibles. Danny pone los ejemplos de poner a un alumno nervioso con dos más tranquilos, o de evitar poner alguien tímido con otro con una personalidad fuerte.

Y sobre todo, respeto. El alumno tímido necesita confiar en el profesor, una confianza que se pierde si se le fuerza. Confianza y oportunidades para enfrentarse a las dificultades y los procesos de aprendizaje, pero no obligación. Un consejo que los numerosos comentarios de la publicación agradecen: "A mí muchos profesores me obligaban a participar y lo pasaba fatal, que suerte que haya profes como tú" o "No sabes la falta que hacen más profesores como tú. Me hubiese ayudado tanto a superar mi ansiedad respecto a este tipo de cosas. Muchas gracias por ayudar a esas personas, que una vez fui yo".