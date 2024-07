Las 'celebrities' se divierten: todos los famosos que acudieron como público al Mad Cool

El festival Mad Cool tuvo lugar a finales de la semana pasada en el espacio Iberdrola Music que fue instalado entre Getafe y Villaverde. Más de 200.000 asistentes habían adquirido sus entradas para uno de los eventos musicales del año en la capital española.

Cantaron y bailaron al ritmo de grandes artistas del pop, del rock y de la electrónica como Dua Lipa, Bring Me The Horizon, The Killers, Sum 41, Måneskin, Janelle Monáe, Garbage, Rels B, Tom Odell, Dua Lipa o Avril Lavigne durante los conciertos celebrados entre el miércoles 10 y el sábado 13 de julio.

Entre el público se podían ver muchas caras conocidas, tanto del mundo de la política como de las artes. Algunos de ellos habían comprado sus propias entradas y otros, acudieron por invitación.

Por la zona VIP pasaron cantantes como Dani Martín, ex vocalista de la mítica banda 'El canto del Loco', quien se movió al ritmo del rock acompañado de varios amigos. También estuvo allí Omar Samba, concursante de la última edición de Operación Triunfo.

El cantante Dani Martín asistió como público a varios de los conciertos del festival Mad Cool 2024 / Agencias

Tampoco quiso perderse el evento Aitana, a quien se la vio interactuar con simpatía y bailar con la joven actriz Nicole Wallace, que también estaba en la zona reservada. Pero además, Aitana sorprendió a todos los allí presentes al subir a escena para cantar junto al cantante Tom Odell.

Del plano del cine y del teatro, acudió al Mad Cool 2024 el hijo del actor Imanol Arias, Daniel Arias, que ha seguido la misma carrera profesional de su padre. El joven asistió junto a varios amigos. Y en condiciones similares estuvo la actriz Belén Écija, hija de Belén Rueda. Por otro lado, en el concierto de The Killers disfrutaron la actriz Clara Lago y su pareja José Lucena, que es músico y empresario.

Además, asistieron los actores Michelle Jenner y Fernando Andina, que bailaron juntos. También se pudo ver por allí a la actriz y presentadora Lucía Hoyos, a la modelo y actriz Vanesa Romero, conocida por su papel en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina o a la humorista Eva Soriano.

Asimismo, de la esfera política, aparecieron por el festival Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid capital, y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el concierto de Dua Lipa en Mad Cool 2024 / EFE

Del mundo del corazón y de la televisión, estuvo en la jornada de cierre del Mad Cool Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo y nieta de la Duquesa de Alba. La joven fue con amigas, pero no con su novio Manuel Vega. Por otra parte, compartieron en redes sociales fotos en el evento el presentador Ion Aramendi y su mujer, María Amores.

Estuvieron también por allí Borja González y Ana López, de 'La isla de las tentaciones 7'; así como el modelo Javier de Miguel, la influencer y ganadora de 'Gran Hermano 14' Susana Molina y Alejandra Osborne, hija de Bertín Osborne.

Con sus más y sus menos sobre el escenario, bandas que son grandes exponentes del rock insuflaron vida al nutrido cartel del que muchos espectadores disfrutaron durante este festival veraniego organizado en la capital.