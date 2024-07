Anuel insulta y culpa a Ibai de su desastrosa actuación en 'La Velada del Año 4": "Me sabotearon"

El sábado se celebró en el estadio Santiago Bernabéu uno de los eventos del 2024, la cuarta edición de La Velada del Año cuya cara principal es la de Ibai Llanos. Él es el creador y el maestro de ceremonias de esta gran cita a la que no solo acuden streamers para medir sus fuerzas en combates de boxeo amateur, sino también cantantes que amenizan los entretiempos. Pero el broche final, que correspondía a la actuación de Anuel, no salió como el público esperaba.

Tras casi de una hora y media de retraso, el artista de Puerto Rico entró en un estadio que estaba abarrotado de caras muy impacientes, algunas de ellas, enfurecidas, que profirieron un largo pitido en protesta contra su actitud. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando el joven que lleva por bandera su lema "Real hasta la muerte" comenzó su breve y muy desafinado concierto, protagonizado por su voz afónica. El artista pidió disculpas y explicó que estaba un poco enfermo.

Tras pocos minutos, Anuel abandonó el estadio después de haber cantado solo tres canciones de su repertorio, al comprobar que parte del público se marchaba y silbaba contra él. Poco después, se defendió en un directo en su perfil de Instagram: "Él (Ibai) y su equipo son una locura. Cuando yo llegué me trataron de tirar para la tarima sin yo tener ni los in-ears", se justificaba, achacando los problemas técnicos a las prisas de los organizadores.

QUE LE HA FALLADO EL AUTOTUNE A ANUEL EN LA VELADA PARECE QUE ESTÁN PISANDO A UN GATO ESTOY LLORANDO pic.twitter.com/eLUJR2rQpo — Xupi © (@OMGitsXupi) July 13, 2024

"La voz fueron ellos, la música fueron ellos", recriminaba Anuel. "La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto. Para que sepan: no dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto. Esa no es mi voz”, reprochaba.

"Estoy despegando, cuando aterricemos hablamos bien", dejaba claro el cantante en su vídeo desde la cabina de un avión. Además, Anuel se quejaba entre insultos de que en un directo que hizo hace un tiempo con Ibai, el streamer bilbaíno le recomendó que se mantuviese humilde.

El puertorriqueño argumenta que ha venido "desde abajo" e incluso ha estado preso y ha "hecho dinero" para reinvertirlo en su música, según las palabras con las que ha defendido su propia trayectoria musical. "Sabrán lo que hicieron esos cabrones en el sistema, porque las voces las controlaban ellos. Lo que sale en la televisión lo controlan ellos, el Ibai ese, esa gente. El rascabichos ese. ¿Ustedes no se dieron cuenta de que antes de salir yo a la tarima estaban haciendo chistes con mi nombre?", protestó Anuel.

🚨 ANUEL insulta a IBAI por lo sucedido en #LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/5EVJTqQTvg — willy (@ELHOMBREW) July 14, 2024

Las redes sociales se han hecho eco con humor y con rabia del amargo cierre a la convocatoria deportiva y musical que en los demás aspectos sí fue de elevada altura. Por su parte, Ibai Llanos publicó en su perfil de X un mensaje para todos sus seguidores, a modo de disculpa: "Ya tengo un final de evento pensado por si hago siguiente velada. Os compensaré".

En este creativo formato, 'La Velada del Año', el pasado sábado se enfrentaron en varios combates de boxeo creadores de contenido y otras celebridades de España y Latinoamérica en un acontecimiento histórico al que también acudieron otros famosos como el actor Will Smith o artistas de la talla de David Bisbal, Julieta Venegas y Bizarrap y que además de un estadio a reventar logró aglutinar a 3,7 millones de usuarios conectados en la retransmisión gratuita a través de Twitch.