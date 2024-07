Live Aid 1985; cuando el rock combatió al hambre al ritmo de sus guitarras

Hay pocas cosas que unan a las personas en todo el mundo. En estos días donde se vive con mayor exposición el sentimiento de comunidad gracias a la Copa América y la Eurocopa, la música se hace un hueco para recordad el Día Mundial del Rock, pero ¿de dónde viene está celebración? Resulta que el 13 de julio de 1985, músicos y bandas de gran repercusión internacional del momento se unieron para celebrar el Live Aid, un concierto para recaudar dinero contra el hambre en Etiopía.

Los años 80 fueron una explosión de ritmos electrizantes, solos de guitarra desgarradores y estilos de moda que desafiaron la gravedad con cabelleras llenas de laca. Desde los sintetizadores vibrantes hasta los himnos que todavía nos hacen cantar a todo pulmón, el rock de los 80 rompió moldes y dejó una huella imborrable en la historia de la música. No es de extrañar que fuese en esta década en la que se declaró El Día Mundial del Rock.

Instaurado un año después, rinde homenaje y recuerda la celebración de Live Aid. Ese día, el mundo fue testigo dos conciertos monumentales realizados a la vez en el estadio de Wembley en Londres y el estadio John F. Kennedy en Filadelfia.

Un Espectáculo sin Precedentes

La magnitud de Live Aid fue impresionante, no solo por la calidad de los artistas participantes sino también por el alcance global del evento. Fue transmitido en vivo a cientos de millones de personas alrededor del mundo, marcando un hito en la historia de la televisión y la música. Artistas legendarios como Tom Petty, Madonna, Eric Clapton, Led Zeppelin, Neil Young, U2, Mick Jagger, David Bowie, Duran Duran, Phil Collins, Bob Dylan y sus reales majestades, Queen, que acudieron de sorpresa, subieron al escenario para brindar actuaciones inolvidables, demostrando el poder del rock para unir a las personas por una causa común.

Live Aid 1985 / vía twitter @liveaid1985

El Espíritu del Rock

Live Aid capturó el espíritu rebelde y solidario del rock and roll. Este género musical, conocido por su capacidad para desafiar las injusticias y expresar verdades incómodas, encontró en festival una plataforma perfecta para amplificar su mensaje. Como lo expresó el propio Pete Townshend, y fue citado por Charly García en su primer disco solista, "Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio para redimirlo, entonces es rock and roll". Esta esencia del rock, comprometida y valiente, se plasmó en Live Aid y dejó una marca indeleble en la cultura popular.

Un Legado Duradero

No solo logró recaudar más de 125 millones de dólares para la causa, sino que también inspiró a futuras generaciones de músicos y activistas a utilizar su influencia para el bien social. El evento sentó un precedente para otros conciertos benéficos, como Live 8 y Global Citizen Festival, y consolidó la idea de que la música puede ser una herramienta poderosa para el cambio.

Black Sabbath en el LIve Aid 1985 / vía twitter @liveaid1985

El nacimiento de la idea

El camino hacia Live Aid comenzó con la grabación de "Do They Know It's Christmas?" a finales de 1984. Bob Geldof, junto con Midge Ure, reunió a una serie de artistas británicos para crear este sencillo benéfico, cuyos fondos también se destinaron a aliviar la crisis en Etiopía. Este proyecto fue seguido por "We Are the World", producido por USA for Africa, demostrando que la solidaridad musical no tenía fronteras.

El Infierno de Etiopía

El motivo detrás de estos esfuerzos solidarios fue una devastadora sequía que azotó el norte de Etiopía entre 1983 y 1985. La falta de alimentos y agua provocó una crisis humanitaria de enormes proporciones, llevándose la vida de cientos de miles de personas. Las imágenes de sufrimiento y desesperación transmitidas por los medios de comunicación movilizaron al mundo, y la comunidad musical respondió de manera ejemplar.

Phil with Sting on stage at Live Aid, 1985 / vía twitter @liveaid1985

Celebrando el Día Mundial del Rock

Cada 13 de julio, el Día Mundial del Rock no solo celebra la música y sus artistas, sino también la capacidad del rock para generar cambios positivos. Es un día para recordar cómo un concierto puede hacer una diferencia real en el mundo y cómo el espíritu del rock and roll continúa inspirando a luchar contra las injusticias.