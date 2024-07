Pedro Piqueras responde "cuál es la última droga que ha tomado"

En una entrevista en Cope, Pedro Piqueras fue preguntado cuál era la última droga que había consumido. Fernando Caudevilla, médico y experto en drogodependencia dejó esta pregunta en el pasado programa con Alberto Herrera sin saber quién la respondería.

En este programa emitido, Pedro Piqueras ha respondido a esta pregunta y las redes sociales no han tardado en hacerse eco cuando ha respondido. "Es más serio de lo que creemos" o "Debería de haber una edad mínima de consumo de redes sociales..." son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram.

Pedro Piqueras responde cuál es la última droga que ha consumido

Y es que a la droga a la que se refiere es el teléfono inteligente. "Creo que esto es una droga", ha respondido a la pregunta sosteniendo su teléfono. "Hace poco estuve en un sitio donde trataban a chicos que estaban siendo adictos del smartphone, de las pantallas, esto que se llama pantallas. Y he conocido intentos de suicidio, autoagresiones, por esto del smartphone", ha argumentado.

"Hemos puesto aquí nuestra inteligencia, ya no nos acordamos de nada", se ha lamentado Piqueras antes de subrayar que "lo que se está creando es algo tremendo".

"Yo veo por la calle, chicos, chicas, que van mirando el smartphone, poniendo caras, a ver cómo se sacan más guapos, por un like. Me pregunto: ¿sin el like no podrían vivir? Hay que ser más seguros, tener una madurez mayor de la que se tiene, para no necesitar estas cosas", ha insistido. La escena se ha visto más de 600.000.