¿Hay más posibilidades de que me toque la Lotería de Navidad si la compro en verano?

"Tan tonto es el que no compra ni un décimo, como el que compra de más" es una máxima de conocimiento popular. Y es que, como vamos a hablar en este artículo, probable que te toque el gordo lo que es probable, no es, pero si toca en tu pueblo o en tu puesto de trabajo y no has comprado, ahí sí que te lamentarás. Y qué son 20 euros ante la ilusión de solucionarte la vida por un buen tiempo con 400 mil euros por décimo.

Ahora, en este esquema también tenemos que meter las supersticiones, el que hace la tremenda cola de "Doña Manolita", el que el número que equivale a la fecha de su aniversario...¿y el qué lo compra en verano?

¿Hay más probabilidades de que me toque el Gordo si compro lotería en verano?

La dura realidad, aunque duela a los supersticiosos, es que solo hay una forma de aumentar la probabilidad de que nos toque el premio: comprar más décimos. Todo lo demás no tienen ningún tipo de base matemática, por muy bonito que sea el número y muchas horas que hayamos hecho cola. Ahora sí, comprar en verano tiene una ventaja.

Los décimos de lotería para el sorteo de Navidad empezaron a venderse el pasado 3 de julio, anuncios con alto contenido emocional incluidos, y hacernos con ellos a estas alturas del año tiene una ventaja: la facilidad para encontrar el número deseado. No va a tener más probabilidad de salir premiado, pero si te hace ilusión coger la fecha del cumpleaños de tu hijo, o has tenido un sueño premonitorio ¿quién es nadie para juzgarlo?

¿Qué probabilidad tengo de sacar premio?

Los premios de la lotería de Navidad se sacan una bola de entre las 100.000 que contiene el bombo. En el caso de los tres primeros premios, de 400.000, 125.000 y 50.000 euros, solo hay un número bendecido por el azar, por lo que la probabilidad es de 0,001%. Ahora, conforme vamos pasando a sumas monetarias más humildes, también aumenta la probabilidad de recibir premio: 0,002% para el cuarto premio (20.000 euros), 0,008% para el quinto (6.000 euros) y así hasta un 10% de posibilidades de sacar el reintegro, los 20 euros que nos costó comprar el décimo.

De esta forma, la probabilidad de recibir algún tipo de premio el 22 de diciembre, aunque sea no habernos dejado el dinero en la participación, es del 15%. Y es que también tenemos que tener en cuenta que la Lotería de Navidad, aunque es más tradicional y tiene premios más grandes, no es el sorteo en el que más probable sacar un dinerillo. Mucho más probable es sacarnos algo en la Lotería del Niño, un 38%, con hasta un 30% de posibilidades de que saquemos el reintegro, y las mismas posibilidades de recibir los tres primeros premios, ese 0,001%.