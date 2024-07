'Ni que fuéramos Shhh' ficha a la gran enemiga del clan Campos: Meli Camacho

'Ni que fuéramos Shhh' sigue avanzando en su confrontación con los Campos. Parece que la salida de Telecinco del heredero de 'Sálvame' ha acabado por enemistarles con antiguos compañeros de plató, como Terelu Campos, que ha seguido en el canal de Mediaset e incluso se hará con un espacio dirigido para ella. Las críticas cruzadas no tardaron en llegar, y ahora los de 'Ni que fuéramos Shhh' han dado un golpe de efecto fichando a la antigua amiga de las Campos y era gran crítica, Meli Camacho.

La confrontación entre 'Ni que fuéramos Shhh' y las Campos

La confrontación en dos bandos se lleva arrastrando desde el primer programa. Los colaboradores clásicos de 'Sálvame', que ahora intentaban buscarse la vida en Twitch y al final consiguieron llegar a la TDT de manos de 'TEN' se lamentaron de no haber recibido el apoyo de su antigua compañera, Terelu Campos, y a partir de ahí todo se hizo bola.

Las críticas fueron cada vez más frecuentes, en unos días en los que las Campos protagonizan titulares día sí y día también por el embarazo de la pequeña del clan, Alejandra Rubio. Y el culmen llegó finalmente cuando en el 'Late Xou' que lleva Marc Giró en 'La 2' se le preguntó a Belén Esteban si esperaban la visita de Terelu, a lo que está contestó que no se le esperaba y que ella no le abriría la puerta.

La madrileña también se quejó de que ella le había preguntado por su estado de salud cuando fue hospitalizada hace unos meses, y que no sentía un trato recíproco por parte de la presentadora. Esta se defendió afirmando que no tenía ningún problema con Esteban, pero que a estas alturas de su vida nada le sorprendía, y llegó incluso a lanzar una amenaza velada, afirmando que hasta ahora había sido muy buena compañera, pero que no todos podían decir lo mismo.

Meli Camacho, la gran enemiga de las Campos

Meli Camacho fue la mejor amiga de María Teresa Campos, la matriarca del clan, pero a su muerte parece no haber mantenido la misma relación cordial con sus hijas. Todo viene de la misa que se organizó en su honor, en la que se sintió ninguneada. Afirmaba que las hijas habían llenado el lugar de sus amistades, pero no de las de su madre, a las que no quisieron avisar, y que ni siquiera se dignaron a saludarla. Desde entonces no quiere tener nada que ver ni con Terelu ni con Carmen Borrego.

En su vida profesional, Meli Camacho ha aparecido en televisión en varias ocasiones, por su conocimiento en nutrición y belleza, e incluso llegó a hacer su incursión en Youtube durante la pandemia, apoyada siempre por su famosisíma amiga. Ahora vuelve a la televisión de manos de 'Ni que fuéramos Shhh', y aunque su función no va a ser comentar la actualidad, sí ha tenido un momento para responder a la pregunta de qué don tiene Alejandra Rubio, a lo que ha contestado "la ubicuidad", haciendo referencia a que supuestamente estudia y trabaja de forma simultánea.