Así es 'El Camino A La Montaña': el cortometraje en el que Dellafuente nos pasea por visión creativa

En noviembre dará un concierto de una sola noche en el Estadio Santiago Bernabéu, para el que se agotaron las entradas en menos de una hora, un sold out que ha llevado a Dellafuente a coronarse como el artista que planea hacer el concierto con más espectadores en la historia de España.

Ahora sería la red de vídeos musicales líder en el mundo, Vevo, la que anuncia al artista como el siguiente protagonista en su serie 'Ctrl' con un cortometraje exclusivo: 'El Camino A La Montaña', destacando su trabajo como músico influyente e innovador en la esfera musical actual.

Un paseo por Granada

Y es que Dellafuente es uno de esos artistas cuya historia debe ser destacada. Íntimo y vulnerable, el andaluz emociona a fans y audiencia con cada segundo del cortometraje, ofreciendo una experiencia que muestra minuto a minuto su visión creativa del entorno que le rodea.

En un viaje sin despegar los ojos de la pantalla, Dellafuente se desplaza hasta Granada para pasear a espectadores por el pasado, presente y futuro de su carrera. La música es el camino, no el destino, y es por eso por lo que el artista argumenta que, para él, "Dellafuente murió hace ya mucho tiempo".

Mientras le vemos recorriendo casi que familiarmente las habitaciones y los entornos a los que acude, Dellafuente cuenta el significado que tiene para él la música, como si los lugares por los que pasea la cámara fuesen (o hubieran sido) fuentes de inspiración constante para su discografía.

Desde las sombras

"Lo que me gusta de la música es hacerla, crearla, estar en el estudio, divertirme, pasarlo bien", cuenta. "Me gusta construir cosas, me gusta crear cosas que no existen, y darles forma, darles salida", añade, para después contar que, en la música, se ve más como productor que como artista. Fuera del foco tiene la posibilidad de equivocarse, de experimentar, y por eso asegura que prefiere trabajar desde las sombras: "Me gustaría trabajar para otros artistas y no ser yo el centro de atención".

Descubrimos que la soledad le reconforta y es celoso de su intimidad. 'El Camino A La Montaña' no deja de ser un puzzle incompleto de los rasgos más distintivos de Dellafuente y, aunque falten piezas para observar mejor la esencia de su persona, lo más importante se lo regala a su público: "Le pongo voz a lo que mucha gente siente en la calle y en los barrios y se sientan identificados desde la realidad y no desde ensoñaciones o fantasías”.