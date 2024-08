¿Por qué bajo ningún concepto debes viajar en el avión con camiseta? Una experta te lo cuenta

Los viajes en avión requieren decenas de medidas de seguridad implementadas por las compañías aéreas que afectan tanto a la disposición de las cabinas de vuelo, los objetos permitidos y prohibidos en las maletas, el tamaño y la colocación del equipaje, las fases en las que se debe embarcar, los pasos de un despegue y de un aterrizaje...

Todas las etapas desde que se compra un billete hasta que se llega al lugar del destino han sido más que pensadas y probadas para proporcionar todo el confort posible a todos los pasajeros y a la tripulación y que nadie corra ningún riesgo.

Por ello, siempre hay que seguir las normas indicadas por los azafatos. Desde no cerrar las cortinillas de las ventanas a los consejos para que no se taponen los oídos, las personas que trabajan a bordo acumulan una gran experiencia sobre cómo actuar en cualquier tipo de circunstancia.

Además, también enseñan cuál es la forma de colocarse e hinchar un chaleco salvavidas, cómo ponerse una máscara de oxígeno que habitualmente cae de la parte superior del asiento y cómo ayudar a otros en una situación de peligro. Incluso, saben qué tipo de ropa se debe o no llevar en un vuelo.

La mayoría de los viajeros opta por prendas frescas de tejidos finos y de manga corta. Sin embargo, Andrea Fischbach, una azafata de American Airlines que ha ofrecido sus recomendaciones al medio Who What Wear, ha explicado por qué no deberías llevar camisetas de manga corta en un trayecto en avión.

"Viajé mucho mientras crecía y una regla que mi madre me hizo seguir -y que sigo hasta el día de hoy- es tener siempre mi cuerpo cubierto", ha comenzado señalando esta profesional. Y ha proseguido: "Bajar por los toboganes de emergencia no es divertido y duele mucho, y el aterrizaje no es suave una vez que se llega al final del tobogán. Cuanto más se cubra la superficie de la piel, más protección tendrá", ha explicado Fischbach. Por eso, se debe llevar una camiseta, chaqueta o jersey de manga larga y unos pantalones que lleguen hasta los tobillos.

También se desaconseja la ropa con flecos, con volantes o con materiales inflamables como el poliéster. Tampoco son adecuados los tacones altos y las joyas y accesorios que se podrían enganchar o hacernos tropezar durante una evacuación de emergenciao que pueden causar problemas en los controles de seguridad.

Y un consejo adicional: olvídate de las prendas que aprieten, ya que en caso de que te hinches levemente durante el vuelo a causa de la presión o de que no puedas moverte demasiado por el reducido espacio, se podría producir un coágulo sanguíneo grave. "Si eres alto, viajas mucho o vas a hacer un vuelo largo, esto es muy importante porque corres el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda", ha añadido Fischbach.