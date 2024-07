Ya es oficial: así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2024 de la campaña de verano

La llegada del anuncio de la Lotería de Navidad es una de las señales más claras de que se acercan las fiestas, así que más de uno se habrá quedado extrañado al tener noticia de ya han salido anuncios de este histórico sorteo. Pero tranquilidad, no es que el cambio climático se haya acelerado y ya tengamos que comprar las uvas, sino que Loterías y Apuestas del Estado ha comenzado su campaña de verano. Y es que el pasado 3 de julio se abrió la veda para la compra de décimos, para que no lo dejemos a última hora y de tiempo a distribuir los 185 millones de boletos.

"Tu mejor lugar del mundo"

Si algo saben hacer los responsables del marketing de Loterías es emocionar. Y esa sigue siendo la línea de este año, con el lema "Tu mejor lugar del mundo", apelando a esos lugares humildes, pero nuestros, a los que tenemos un cariño especial. Y es que seamos sinceros, somos los que no tenemos un yate ni veneramos en el Caribe los que formamos el grueso de la clientela de los sorteos.

El primer anuncio, quizás el que más se está moviendo, saca orgullo de la playa de barrio. Una playa que no tiene "la arena más blanca", y no es ni mucho menos paradisíaca, pero en la que nuestros padres nos vieron darnos nuestros primeros zambullones, y a los que ahora nosotros les llevamos, ya mayores. El anuncio está rodado en la playa de Racó de Cullera, un pueblo al sur de Valencia de 22.000 habitantes, y encaja a la perfección con lo descrito. El típico arenal con paseo marítimo a sus espaldas y con un buen número de chiringuitos.

Otro de los anuncios que se han emitido tiran por el turismo de interior, y esa vuelta a nuestro pueblo que se hace en verano. Es verdad que no es la plaza de San Marcos, y no hay catedral gótica ni se le espera. Pero es nuestra plaza, en la que se conocieron nuestros padres, y eso no lo cambiamos por ningún gran Duomo.

Y el tercer anuncio saca pecho del pisito de playa. Cuarenta metros cuadrados, azulejos de los años 60 y una cocina hasta arriba de cachivaches. Pero el piso en el que hemos pasado año tras año unos días de descanso más que merecidos.

Y con recuerdos tan hermosos en nuestros lugares de vacaciones, por qué no compartir nuestra suerte con sus pobladores, comprando un décimo.