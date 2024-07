Novedades sobre la mayor ciudad española que siguen sin tren: Marbella

Marbella es la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que sigue sin tener tren. Una verdadera anomalía para una ciudad que es conocida internacionalmente, y que recibe millones de visitantes cada año. Ayuntamiento y mundo empresarial protestan y señalan el colapso de la AP-7, mientras que el Ministerio de Transporte alega que no es viable.

La mayor ciudad española que sigue aislada

Marbella tiene, en datos del INE de 2023, 156.295 habitantes, y crece a buen ritmo, siendo la diferencia con 2018 de 15.000 personas. Sin embargo sus comunicaciones son cuanto menos limitadas. El cercanías de la provincia solo tiene dos líneas, y la de la costa termina en Fuengirola, a 30 kilómetros de Marbella, sin alcanzar igualmente Mijas ni las más lejanas Estepona y Manilva.

La comunicación por carretera deja igualmente que desear. La AP-7, que comunica toda la costa mediterránea, de Francia a Algeciras, está colapsada, según la alcaldesa, que reclama la liberalización de la autopista, que tiene un precio máximo para turismos de 5 euros, pero de 8,60 en temporada alta para el turismo. Este peaje comunica la capital malagueña con el municipio gaditano de Guadiaro, cercano a Algeciras.

El Ministerio de Transportes, por su lado, no tiene en sus planes ampliar el cercanías en la provincia. Ante los micrófonos de Onda Cero a comienzos de abril, Óscar Puente respondió que se le antojaba complicado abordar una apuesta en este sentido, cuando no había estudios de viabilidad ni declaraciones de impacto ambiental "No hay un solo papel en el que trabajar". Posteriormente, el propio Ministerio desmintió a su titular, admitiendo la existencia de diversos estudios a lo largo del tiempo, pero pintándolo aún más negro, pues afirmaba queque no se había desarrollado el proyecto por "la gran complejidad del mismo desde los puntos de vista territorial, funcional y económico".

Lo cierto es que tanto el Ministerio de Transportes, en 2018 y con Iñigo de la Serna (PP) de Ministro, como la empresa ARCS y la Junta de Andalucía han puesto a lo largo de los años distintas posibilidades para comunicar Marbella, desde ampliar la línea de cercanías hasta un nuevo tren rápido. Pero ningún proyecto ha pasado del papel.

Las últimas novedades en las comunicaciones de Marbella

La última noticia sobre el caso Marbellí es la convocatoria por parte del Ministerio de Transportes de una cumbre para el próximo 17 de julio, en la que participarán la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y representantes de 13 municipios, 9 de la Costa del Sol Occidental y 4 del Campo de Gibraltar. Y es que Marbella está lejos de ser la única agraviada.

Otros alcaldes que han hecho escuchar sus protestas son los de Estepona, que alega que su municipio es el tercero que más ha crecido en población a nivel nacional, sin contar con equipamientos modernos y competitivos a la altura, o el de Casares, que pone el acento en los beneficios de la comunicación con el importantísimo puerto de Algeciras. Además, añaden que no solo se trata del tren, sino en general de los problemas de movilidad que afectan a toda la zona, lastrando la tan fundamental actividad turística y el crecimiento económico.

Toda esta problemática debe ser entendida dentro del marco general del Corredor Mediterráneo, ese gran proyecto que comunicará Algeciras con Francia, a través de todo el Mediterráneo y con una sola excepción: la costa occidental malagueña. Un agujero negro para el mundo ferroviario.