Isa Pantoja rompe su silencio y desvela los detalles de la relación con su madre tras ser hospitalizada: "Es lamentable"

Este miércoles Antonio Rossi revelaba que Anabel Pantoja había llamado a Kiko Rivera e Isa Pantoja ante el delicado estado de salud de Isabel Pantoja para pedirle a sus primos que por favor se pusiesen en contacto con su madre.

Se trataría de una conversación que habría sido tensa y en la que tanto el DJ como su hermana se habrían negado a pesar de los esfuerzos de la influencer para que la artista y sus hijos acerquen posturas tras más de un año sin ningún tipo de relación.

La propia Anabel negaba muy enfadada horas después esta información en sus redes sociales, asegurando: "No he llamado a nadie para pedir nada, es lamentable que os sigáis inventando toda la película que queréis".

Mientras tanto, Rossi continuaba manteniendo su información y, reafirmando que, aunque los protagonistas lo nieguen, Anabel se puso en contacto con sus primos para que llamasen a su madre.

Isa Pantoja, más unida que nunca a su prima

Isa Pantoja ha intervenido por videollamada durante las declaraciones del periodista y las ha negado rotundamente, manteniendo que su prima no la llamó y mucho menos le pidió que llamase a su madre: "No me ha llamado, hace muchísimo que no hablo con ella por teléfono porque nos comunicamos por WhatsApp para contarnos cosas del embarazo".

Ha reconocido que, a raíz de que el viernes pasado se contase en un programa de televisión que su madre había ingresado de urgencia en un hospital de Córdoba, fue ella quien se puso en contacto con Anabel: "Hablé con ella y le pregunté yo y ella tampoco sabía nada".

Muy sincera, Isa ha admitido que si Anabel le hubiese pedido que llamase a Pantoja para iniciar ese acercamiento sí lo hubiese hecho: "Si me lo hubiera pedido sería porque pasase algo grave y está claro que hubiera ido".

Además, Isa ha revelado que Anabel no se mete en su relación con su madre y nunca ha intentado mediar para un posible acercamiento: "Si me lo hubiese dicho hubiera ido, o por lo menos la hubiera llamado si me hubiesen dado el teléfono, pero no me ha aconsejado nunca" ha sentenciado.