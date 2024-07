Cuánto cuesta comer en ABaC: el restaurante 3 estrellas Michelin de Jordi Cruz

Jordi Cruz, estrella televisiva y uno de los cocineros más exitosos del país, es propietario de cuatro propuestas culinarias en Barcelona con menú degustación. Uno de ellos, el ABaC, cuenta con tres estrellas Michelín. Es el local de Cruz con mayor nivel gastronómico y es el buque insignia de ABaC Group gracias a su innovadora cocina.

ABaC contaba con dos estrellas Michelin en 2010, un número que el chef pudo mantener y, más tarde, aumentar en 2017, cuando los inspectores le otorgaron la tercera. Sin duda, este restaurante, ubicado en la avenida Tibidabo, es la propuesta de más nivel del chef catalán y, por ende, la más cara de todas ellas.

Aunque la fama del chef tiene mucho que ver con estos programas, emitidos en la televisión pública desde 2013, la trayectoria de Cruz en la alta cocina es tan o más célebre. El chef demostró su amor por la gastronomía desde muy joven, y comenzó su formación en la Escuela Superior de Hostelería de Manresa. Con tan solo 14 años se puso el uniforme y empezó a trabajar en el restaurante L’Estany Clar de Cercs, en Barcelona. Solo tres años más tarde, el cocinero catalán ejercía el puesto de jefe de cocina.

El menú degustación

Su menú degustación consta de 19 platos, incluyendo postres y un Bloody Mary on the rocks a modo de apertura. Los comensales podrán disfrutar de platos tan variados como la dorada curada con moluscada y gazpachuelo de cebolletas al cilantro, solomillo de anchoa Moulard como una gilda o su tomate pasificado en conserva con lio ensalada griega, gazpacho de ensalada de tomate verde y germen de ensalada Caprese. Todo esto abriendo con un 'bloody mary on the rocks' y cerrando con dulces en calabaza.

El menú degustación tiene un costo de 295 euros por persona y la opción de Maridaje de vinos es de 140 euros. Una selección de platos que no deja indiferente a nadie y además la selección de platos es de temporada, con lo cual podría haber modificaciones.