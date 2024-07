La presentadora Sonia Ferrer alerta sobre su ex Álvaro Escassi "yo no querría tenerlo como enemigo"

Sonia Ferrer, presentadora y actriz, y expareja de Álvaro Escassi, ha sido preguntada por la polémica que este ha protagonizado a raíz de su reciente ruptura, infidelidad de por medio, y sus declaraciones han dado mucho de que hablar.

Escassi se ha convertido en uno de los protagonistas de programas del corazón del verano. Y no es para menos. Si no era suficiente con la ruptura, 48 horas después de un romántico crucero, por una infidelidad revelada a través de un correo y detalles sexuales incluidos, el propio protagonista se encargó de echar leña al fuego, acudiendo a televisión a dar unas explicaciones algo curiosas. No negaba nada y habló de sus gustos sexuales, y en concreto, de su atracción por las mujeres trans (como es el caso de su examante).

Ferrer asegura querer desvincularse de la polémica ruptura entre la modelo y el jinete, e incluso llegó a tener cierto grado de enfrentamiento con los periodistas, a los que contestaba que se le preguntaba por algo que nada tenía que ver con ella "me sabe mal que estés así persiguiéndome por ti, pero también por mí. Lo siento, es que no tengo nada que decir, de verdad".

Pero sí que dijo algo. Afirmó que le parecía sorprendente que nadie saliese hablando mal del sevillano, "habiendo dejado tantos cadáveres en el camino". Y afirmó que ella no se metería con él, porque "o no tiene escrúpulos o sabe muy bien salir de las situaciones". Además, advirtió a la amante de Escassi, que presuntamente le habría extorsionado, "no le conoce y no sabe con quién se está metiendo", asegurando que "probablemente salga perdiendo".

Y para terminar aseguraba desconocer si existía material íntimo de Escassi y su amante.