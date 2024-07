Ni naranja ni sandía: estas son las mejores frutas para consumir en el desayuno

El desayuno es la comida más importante del día, por tanto, no todos los alimentos valen. Si has comenzado un plan de adelgazamiento o estás dispuesto a iniciarlo tras los excesos de las vacaciones de verano, tienes que tener en cuenta que para conseguirlo no hay más que desterrar de tu dieta el alimento más dañino para tu cuerpo: el azúcar. Pero entonces, ¿cómo construimos un desayuno saludable?

Tu desayuno debería estar compuesto de lácteos, alimentos ricos en fibra y fruta. A continuación, te dejamos tres ideas de desayunos para empezar el día con energía y de forma sana.

Gachas de avena con manzana y canela

Pon en una olla un vaso de agua, cuatro cucharadas de copos de avena y una manzana cortada en trozos. Cocina durante 10 minutos. Retira, sirve en un tazón y espolvorea encima un poco de canela.

Tostada de aguacate y huevo poché

Si eres un amante de los desayunos salados este es el ideal. Eso sí, recuerda que las tostadas deben ser integrales.

Smoothies de frutas

La fruta siempre debe estar presente en tu desayuno. Si te cuesta comerte una pieza entera a diario, algún día puedes prepárate un batido con varias de tus frutas favoritas y un poco de leche desnatada como por ejemplo uno de fresa y plátano.

Además, te mostramos algunas frutas para añadir a en tu desayuno.

Plátano

Probablemente se trata de la fruta que gusta tanto a los amantes de este alimento como a los que no se niegan a tomarla. La banana cuenta con 90 calorías (es la que más tiene dentro de este listado). Su ingesta te proporcionará un buen desayuno y es cómodo snack entre horas.

Fresas

Con 33 calorías, las fresas suponen un delicioso y sano añadido al desayuno. Tómalas solas y evita echarles azúcar.

Manzana

La manzana tiene 52 calorías. Además de ser un alimento con el que te puedes saciar sin problema, esta fruta contiene una fibra denominada pectina, que ayuda a reducir el colesterol en la sangre. También contienen potasio, un mineral esencial para controlar la presión arterial.

Arándanos

Los arándanos contienen 46 calorías y un alimento que te puede ayudar a adelgazar. Estos frutos ayudan a reducir el colesterol y mejoran la digestión. Una buena forma de tomarlos, (por si no lo quieres solos) es añadiéndolos a un yogur natural.

Esta puede ser una buena combinación y las tres categorías que necesita tu cuerpo para empezar el día.

Lácteos : leche, yogur, cuajada, quesos, etc. O alternativas como batido de soja. Cualquiera que sea la elección, su consumo le aporta al niño calcio, fósforo, proteínas y vitaminas B2, A y D.

Recuerda evitar la los zumos embotellados y cualquier líquido preparado. Mejor prepáralo en casa y utiliza alimentos frescos. En un desayuno ideal no podría faltar unos huevos (a la plancha, revueltos...), una pieza de fruta, algún lácteo como el Kéfir y algún nutriente como el jamón serrano.