Correos cambia su horario para verano, así afectará a tus envíos

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, más conocida como Correos, sigue enviando incluso en verano, ya que hay muchas personas que tienen a familiares o amigos lejos y quieren hacerles llegar un paquete, una carta, una postal del lugar de vacaciones...

Pero eso sí para los trabajadores también llega su descanso y en el período vacacional los horarios de las oficinas cambian. Los cambios entrarán en vigor el próximo 16 de julio y los horarios sufrirán cambios de horario en la atención al cliente.

Los nuevos horarios de correos en verano

La mayoría de sus oficinas estrenarán ese día nuevo horario de apertura: de lunes a viernes de 08.30h. a 14.30h. Por tanto, no estarán abiertas por las tardes ni tampoco los fines de semana. El nuevo horario se mantendrá así hasta el 15 de septiembre.

En todo caso, cabe destacar que no todas las oficinas se regirán por este mismo horario. Las sedes abiertas en centros comerciales o grandes superficies como El Corte Inglés o algunas de las principales de cada ciudad, que sí abrirán también por las tardes.

Si no sabes cuál será el horario de tu oficina estos dos próximos meses, no dudes en usar el localizador disponible en la web oficial de Correos. Basta que introduzcas una dirección o un código postal para saber qué oficinas están más cerca y cuál es su horario. Así no correrás el peligro de desplazarte y encontrar la persiana echada.

Historia de Correos

Correos tiene más de 300 años de historia, al ser fundada como empresa pública en el año 1716 bajo el reinado de Felipe V de Borbón. Esta compañía estatal ha sido el mayor distribuidor de correos postales de nuestro país durante mucho tiempo.

Las innovaciones tecnológicas y los nuevos medios de transporte marcaron el ritmo del siglo XX: en poco tiempo se pasó de distribuir las cartas y los paquetes a caballo a hacerlo por tierra, mar y aire.