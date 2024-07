Alba Carrillo sobre la ruptura de su ex Santi Burgoa y Vanesa Romero "las que tenemos mal ojo somos nosotras"

Alba Carrillo ha vuelto a pronunciarse sobre la reciente ruptura de Santi Burgoa y Vanesa Romero. Y aunque no tiene información de primera mano, sí que tiene una opinión sobre Santi, su expareja, que le puso los cuernos en múltiples ocasiones.

Alba tiene muy claro que sus enemigas no son el resto de mujeres con las que su ex ha estado, ni siquiera con aquellas con las que le engañó. Admira a Vanesa Romero, para quien solo tiene buenas palabras, una mujer que considera profesional, interesante y madura, y también habla bien de la amante que le conoció (de quien no revela el nombre). En este sentido incluso demuestra sentido del humor, declarando que su ex tiene muy buen gusto, y que el mal ojo lo tienen ellas.

Para Carrillo el problema de Vanesa Romero y Burgoa probablemente se debió al contraste de estados mentales de ambos. Vaya, que ella es una mujer madura con las cosas claras, y él, un viva la vida. No tiene las cosas claras. Y ha ahondado, diciendo que Burgoa era poco para ella, que además es "muy guapa".

Su hipótesis es que la actriz quería hacer las cosas bien, tener una relación madura, y él, pues no. Habían tenido muchas idas y venidas, y eso vuelve loca a cualquiera. En otra ocasión ya dijo que, en su opinión, habían durado demasiado.

Carrillo y Burgoa estuvieron juntos durante dos años, y cuando estaban intentándolo otra vez, él conoció a Vanesa Romero. El juego a dos bandas no sentó nada bien a la ahora colaboradora de televisión. Y aunque no tiene el dolor de la ruptura reciente, no conserva buen recuerdo de su expareja, de quien desde aquellos años no ha querido saber nada.