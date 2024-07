El estado de salud de Jorge Pérez, en el punto de mira en 'Supervivientes All Stars': "He sentido que la espalda se me partía"

Aunque lo más comentado de la noche haya sido la salvación de Marta Peñate, la gala de 'Supervivientes All Stars' ha dado mucho de sí. Y es que los concursantes han disputado el gran juego de líder de líderes para lograr el tridente de oro, aquel que les puede salvar de una nominación y meter en la lista a otro de sus compañeros en su lugar.

Pruebas tan duras y exigentes en las que la fuerza, el equilibrio, la velocidad o el ingenio son determinantes, y en las que los concursantes han ido cayendo hasta que solo han quedado Bosco Martínez-Bordiú y Logan Sampedro, que por falta de tiempo se jugarán este jueves el codiciado tridente en la noria infernal.

Ha sido en la tercera ronda cuando Jorge Pérez ha sufrido una caída en el juego de equilibrio de los rulos. Dolorido, el exguardia civil ha tirado la toalla y se ha negado a continuar con la prueba. "Pido disculpas por no haber terminado el juego. No soy de rendirme, pero es que aparte del golpe que me he dado que he sentido que la espalda se me partía, es que no puedo hacerlo" explicaba.

El alentador mensaje de Jorge a su familia

Minutos después volvíamos a verlo con el resto de sus compañeros. Tocaba posicionarse con los nominados y elegir cuál prefería que se salvase, un momento en el que Jorge, fastidiado de la espalda como ha revelado Laura Madrueño, pedía permiso para sentarse: "Me estoy mareando un poco" ha asegurado.

Por suerte, el mareo ha quedado en un susto y, afirmando que todo estaba perfecto, ha mandado un mensaje tranquilizador a su familia.