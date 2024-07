Escassi declara sentirse atraído por las mujeres 'trans' y Víctor Sandoval le critica duramente

Álvaro Muñoz Escassi ha querido tomar el toro por los cuernos, tras el escándalo que ha protagonizado por supuestamente poner los cuernos a María José Suárez. Los detalles eran más que escabrosos: ella se enteró por un correo de su amante, que le contó las prácticas sexuales que realizaban y que le había prometido pasar más tiempo con ella. Y el escándalo estalló apenas 48 horas después de haber vuelto de un romántico crucero, en el que llegaron a casarse simbólicamente, y del que ella había vuelto enamoradísima.

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y por ello Escassi ha acudido a ¡De Viernes!, donde ha reconocido que le gusta mantener relaciones sexuales con mujeres transexuales (la amante con la que era infiel a María José era una mujer trans).

Unas declaraciones que para muchos han sido un grito de libertad y que han aplaudido por visibilizar sus gustos sexuales después de años considerado como el 'perfecto mujeriego', pero que Víctor Sandoval, colaborador en 'Ni que fuéramos Shh', ha criticado duramente, que no entendía que Escassi insistiese en que no es bisexual: "¿Y si eres bisexual qué pasa? ¿Por qué tienes que decir el día del Orgullo que es algo de lo que te tienes que avergonzar? Si eres heterosexual, bisexual, como si eres una ameba o de plástico, no te tienes que avergonzar de nada. Vergüenza me dio tu entrevista y mucha pena me da María José" sentenciaba.

"Decir yo estoy con mujeres trans, yo tengo un amigo negro, yo uno maricón… hasta decir eso… una mujer no es trans, una mujer es una mujer, métetelo aquí Escassi, que vas escasito" ha añadido, arremetiendo contra la actitud del jinete que, como apunta, flaco favor ha hecho al colectivo LGBTIQ+: "Nos ha costado muchos años de libertad para que luego llegue este, encima que le pillan por una infidelidad, que le sacan del armario a empujones, diga las cosas que dice, a mí me da igual, como si se mete siete rábanos por la oreja, pero chico respeta el trabajo de los demás y la libertad de los demás".