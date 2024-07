España no duerme: el 60% de los ciudadanos tiene problemas para conciliar el sueño

En España dormimos mal. Los datos lo confirman: 12 millones de españoles sufren de insomnio, según la Sociedad Española de Neurología. Además, el 60% considera que su sueño no es de calidad, tal y como concluye el Observatorio Unobravo sobre los trastornos del sueño. Pero aún hay más: no se duerme igual en todas comunidades autónomas, mientras que en Valencia, Andalucía y Cataluña los resultados no son nada esperanzadores; en País Vasco y Aragón arrojan algo de luz.

Aunque los problemas de sueño afectan a todas las edades y sexos, mujeres y mayores son los que peor descansan. Pero, los especialistas advierten que cada vez hay más niños y adolescentes que tampoco lo hacen. Al igual que avisan de las consecuencias que esto puede desencadenar. Según el estudio de Unobravo, el 62% de los encuestados asegura que siente cansancio y falta de energía durante el día, el 33% dificultades cognitivas, como problemas para concentrarse (en el trabajo o en la escuela), el 28% despertares nocturnos con dificultad para volver a dormir y despertares tempranos por la mañana, y el 25% irritabilidad frecuente y comportamientos impulsivos o agresivos.

Dormir mal se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes y con mortalidad prematura. También que se produce una peor respuesta inmunitaria y se crea una mayor susceptibilidad a las infecciones. Además, los expertos señalan que hay estudios que evidencian que algunos trastornos del sueño podrían estar íntimamente relacionados con el riesgo de desarrollar enfermedades como Alzheimer, la enfermedad cerebrovascular o presentar un mal control de la epilepsia.

¿Por qué dormimos mal?

Las causas son tan diversas como las personas que sufren esta patología. Entre los factores que suelen perturbar el sueño de los españoles, además de estrés diario, pensamientos intrusivos y las ya citadas rutinas poco eficientes, se encuentran los relacionados con la paternidad y la situación laboral, mientras que el uso de dispositivos electrónicos justo antes de acostarse destaca entre los malos hábitos. Las responsabilidades parentales afectan el sueño del 95% de los padres según los datos de Unobravo. Aunque dormir más no signifique siempre dormir mejor, es este grupo el que afirma tener mayores problemas para dormir. Lo que conlleva falta de descanso y estrés, tanto en hombres como en mujeres. Aunque la percepción del problema como causa principal es más alta entre los padres que entre las madres, el 21% y el 4%, respectivamente.

El 7% de los encuestados declara esforzarse por no utilizar dispositivos electrónicos antes de acostarse / Freepik

La encuesta arroja datos muy contundentes sobre la importancia de la vida profesional para los españoles. De hecho, el 89% de los encuestados considera que el trabajo impacta de alguna manera en la calidad de su descanso nocturno. El porcentaje disminuye considerablemente en los profesionales autónomos, ya sea por la flexibilidad en los horarios o por su mayor autonomía decisional: “solo” el 68% cree que el trabajo ejerce una influencia notable en su sueño. El 24% de los trabajadores de media jornada que han sido entrevistados afirma que su trabajo no influencia su sueño. Destacan también como los cargos directivos son las figuras que mayormente sufren de trastornos del sueño: el 44% dice que el trabajo ejerce una influencia significativa a la hora de irse a dormir, y el 22% cree que es la causa principal de sus problemas con el sueño. De ellos, son las directivas las que más dicen estar afectadas: el 66% de las mujeres en comparación con el 33% de los hombres.

Sobre el uso de dispositivos móviles, el 36% de los participantes en la encuesta afirma usar dispositivos electrónicos (tales como teléfonos móviles, computadoras o tabletas) inmediatamente antes de acostarse, todos los días y durante más de 30 minutos. Los porcentajes se dividen en 61% para las personas de 30 a 44 años, 11% para las personas de 45 a 60 años y 15% para las personas de menos de 30 años.

¿Cuál es la solución?

Las personas que experimentan trastornos del sueño pueden llegar a desarrollar una reacción tipo “fobia” cuando intentan conciliar el sueño, que exacerba sus dificultades para dormir y crea un impacto negativo en su afrontamiento ante el insomnio, ya que los pensamientos no encuentran descanso y mantienen un diálogo interno contraproducente. En psicoterapia se pueden trabajar tanto los elementos cognitivos como los conductuales. Según las necesidades, el psicólogo puede recomendar lo siguiente: