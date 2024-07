Las duras palabras de Alba Carrillo para Alessandro Lequio: "No tienes que intentar gafar a los demás"

Sin pelos en la lengua, y demostrando una vez más que no se corta a la hora de dar su opinión sobre ciertos personajes, Alba Carrillo no ha dudado en salir en defensa de Alejandra Rubio tras las críticas que ha recibido por anunciar su embarazo a golpe de exclusiva tras cuatro meses de relación con Carlo Costanzia.

Además, se ha mostrado implacable con Alessandro Lequio, contra el que ha arremetido con dureza. Además, Alba no solo ha disparado contra el ex de Ana Obregón, sino también contra Alexia Rivas, una de las tertulianas más críticas con el comportamiento de Alejandra desde que hizo pública su futura maternidad: "No entiendo nada del mal fondo de algunos compañeros", ha sentenciado.

Por otro lado, para Lequio, un demoledor mensaje: "Es una persona que está absolutamente desautorizada para decir nada de nadie, pero jamás, y se pone con total impunidad a decir barbaridades".

Defendiendo a Alejandra, Alba ha especificado dirigiéndose al italiano: "Tenéis que dejar a esta niña que haga lo que quiera con su vida, que parece que le vamos a pagar los pañales nosotras".

La maternidad de Alejandra Rubio, en el punto de mira

Alba no solo ha salido en defensa de la nieta de Teresa Campos, sino que también se ha acordado de Anabel Pantoja en su demoledor discurso contra Lequio: "Dejad a la gente en paz, que sean felices, van a ser súper buenas madres porque van a ser seguro las madres que sus hijos necesitan".