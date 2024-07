Cuánto pagaron a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por la exclusiva de su embarazo

A Alejandra Rubio lo de vivir de la televisión le viene de familia. Su abuela, María Teresa Campos, es historia de la televisión, y su madre Terelu Campos, no le va a la zaga. Pero siempre había estado muy orgullosa de no vender su vida privada a los medios. Hasta ahora. Y es que la cifra que se ha puesto sobre la mesa es para pensárselo dos veces.

La exclusiva del embarazo

La noticia era muy jugosa para cualquier medio. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, embarazada a los dos meses de relación y con tan solo 24 años, de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, con una condena por estafa en su pasado y problemas de adicción. La primera reacción de la pareja fue de shock y agobio. Se enteraron en una escapa a Jávea con amigos, y no se lo esperaban. Pero aseguran que siempre tuvieron claro que querían tenerlo, y ahora están muy ilusionados y enamoradísimos. Ahora Alejandra está de 4 meses, por lo que sale de cuentas en diciembre.

Y no solo están muy contentos, sino que han decidido sacarle beneficio, que tener un niño no es barato. Alejandra siempre dijo que no hablaba de su vida privada, pero su embarazo lo ha anunciado a bombo y platilla en portada de Hola!, con un reportaje en exclusiva. Y ya ahí reconocía la contradicción y que se esperaba críticas “Me van a dar por todas partes. Como siempre digo que no doy exclu­sivas…”. Incluso reivindicaba tener principios, y no "vender todo" como otros miembros de su familia.

¿Y cuánto ha hecho falta para que cambie de opinión? Pues no son números oficiales, pero la cifra más repetida son 100.000 euros. No está nada mal. Hay voces que hablan de una horquilla de entre 80.000 y 200.000 euros. Una suma que se entiende que no será únicamente por la exclusiva, sino que responde a un pack de entrevistas.

A este dinero se sumaría además lo que cobra como colaborada de programas de televisión, sobre todo ahora que están el ojo del huracán de la gran noticia del verano. Kiko Matamoros hablaba en 'Ni que fuéramos Shh' de que podría estar cobrando 200 euros por cada aparición en 'Así es la vida', que a razón de 3 intervenciones por semana le dejan 2.400 euros al mes. Aunque no durará eternamente, el programa termina el 26 de julio para dejar paso al nuevo programa de Jorge Javier.

Alejandra Rubio se defiende: por qué ha vendido la exclusiva

Y sabiendo que le iban a criticar, qué mejor espacio para defenderte que la propia exclusiva en la que vendes tu embarazo. Así que desde el primer momento Alejandra explicó por qué rompía su regla de oro. Afirmó que no era una ocasión cualquiera, una noticia que quería contar ella, y que era una noticia muy bonita y sin parte oscura, aunque la gente fuese a insistir en buscársela. Respecto a la edad defendió que era una tontería, siempre ha querido ser madre, y mejor en este momento que con 37 años.

Aun así, también reconocía tener pánico por lo que se le vendría encima tras la noticia, lo que le daba pena, ya que ella está muy feliz. Y no es para menos, tiene a toda su familia en televisión opinando, y se han aireado las tensiones con su madre, en una relación que es de todo menos de color de rosa.