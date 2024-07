Bertín Osborne enfrenta una prueba de paternidad frente al desconocimiento de su familia

Bertín Osborne sigue recibiendo atención mediática por su vida personal. Y es que a sus 69 años hay quien pensaría que ya no está para líos de faldas, pero los tiene, y mayúsculos. Como para tener que enfrentar una prueba de paternidad con la justicia de por medio, tras negar que el hijo de su exnovia Gabriela Guillén sea suyo.

La relación con Gabriela Guillén

Bertín se separó de su segunda mujer en 2021, Fabiola Martínez, tras 15 años de matrimonio y alegando problemas de convivencia e incompatibilidad de caracteres, aunque reconociendo que el problema era él. Aunque parece que esa "incompatibilidad" podría ser una forma muy elegante de hablar de infidelidades, que en todo caso permanecen en el terreno de lo supuesto y no son conocidas por Fabiola.

Y habiendo cerrado esta relación un poco regular, empezaba con mal pie la siguiente. Y es que el año pasado se le conoció una relación con Gabriela Guillén, pero él lo negó ante la prensa. Bertín decía que no había una tercera persona ni ganas de que las hubiese, mientras Gabriela declaraba a 'Hola!' que eran pareja. Y Osborne solo cedía hasta calificarla de amiga especial, y decir que no se habían visto más de 10 veces.

Ahora Guillén, de origen paraguayo, modelo y empresaria y 30 años menor que Osborne (tiene 32), es madre, con un niño que nació el pasado 31 de diciembre, y reclama la paternidad de Osborne, que no suelta prenda ante la prensa y pone en duda ser el padre.

La prueba de paternidad

Bertín no ha estado muy dispuesto a hablar con la prensa sobre el tema, por lo que lo poco que se sabe es por preguntas a sus hijas o a Gabriela. Fue ella la que declaró ante los micrófonos que obligaría a su exnovio a someterse a la prueba de paternidad, mientras que Alejandra Osborne contestaba a los periodistas "¿Sí? Primera noticia. Yo siempre digo lo mismo, cuando él nos tenga que contar algo nos lo contará. Así que no te puedo decir nada más", en lo que no se sabe si es una respuesta cortante o verdadera ignorancia.

Gabriela habría preferido arreglarlo sin la justicia de por medio, pero ante la pasividad de Bertín, que no le dio respuesta, mandó la demanda de paternidad en abril. La justicia dio respuesta para junio y finalmente parece que las pruebas se harán públicas en torno a estos días del mes de julio, o incluso podrían haber salido ya ante el desconocimiento del público.

El cantante ha sido padre en 6 ocasiones, con dos mujeres distintas, y ya siendo abuelo y empezando a mostrar problemas de salud este vendría a ser el séptimo, en todo caso sin ser buscado.