"Me decepcionó bastante": 'Maison Matcha' de Violeta Mangriñán a prueba

Hace poco más de una semana Violeta Mangriñán abría las puertas de su nuevo negocio en Madrid. Lo hacía después de meses de reformas e inconvenientes por los cuales ha retrasado la apertura del local. Su emprendimiento es una cafetería que se especializa en el té japonés matcha: 'Maison Matcha'. Su idea principal fue que la gente se sintiese como en la casa de un amigo al comer allí.

Los días han pasado y cada vez se publican más reseñas en las redes. En concreto una de Elsa Vicente (@preppyels) se ha hecho viral. La creadora de contenido de TikTok es especialista en grabar reseñas para la red social, graba su visita al restaurante y luego dice su opinión. El vídeo de la 'review' del establecimiento de Violeta Mangriñán casi alcanza el millón de visualizaciones y ha generado otro en respuesta un comentario que ya se ha hecho viral.

La 'review'

Hace unos días fue con una compañera de trabajo a 'Maison Matcha'. "Me imaginaba una cafetería mona", comentaba Elsa Vicente. "Y el sitio es tan pequeño que no incita a quedarse". La creadora de contenido muestra como había a penas dos mesitas en las esquinas y en el centro del establecimiento esperaba la gente que pedía "para llevar" junto con las camareras preparando las bebidas.

Lo más sorprendente del vídeo es cuando muestra cómo cuando abrían una nevera le daban a la rodilla del poco espacio existente del local. Además, por dos hielos cobraron un extra de 0,50 céntimos a su bebida.

Pero la cosa no queda ahí, al pagar las bebidas no aceptaron pago en efectivo y se vieron en la situación de pagar con tarjeta: "Me pareció bastante raro". Para finalizar el vídeo, la influencer dejó clara su opinión sobre la opción de "para llevar" de su matcha: "No me gustó que el matcha para llevar va en vaso de plástico". Una opción "cero sostenible", en su opinión.

La respuesta de Violeta Mangriñán

La "review honesta y real" de @preppyels no ha tardado en viralizarse y convertirse en uno de los vídeos más vistos de su perfil con más de 30.000 'me gusta'. Y tampoco ha tardado la dueña del establecimiento en dejar un comentario en el vídeo defendiendo su terreno. "Lamento que el local no te haya gustado, espero poder ampliar y tener otro local prontito".

Y es que este vídeo ha dado a luz a otro. Las críticas a la reseña no han tardado en llegar y en otro vídeo explica más en profundidad su opinión sobre el local.