El Maestro Joao da el último adiós a su madre: estas son las bonitas palabras que le dedica

Durísimos momentos para el Maestro Joao, que este domingo perdía a su madre, Benita, de 94 años, semanas después de anunciar públicamente su decisión de iniciar su transición a mujer y ponerse el nombre de Benita como homenaje a su progenitora, su gran pilar y la persona más importante de su vida.

"Adiós mamá. Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida", comenzaba el emotivo mensaje con el que el vidente se despedía de su progenitora en redes sociales. "Ahora estarás siempre junto a mí. Mi madre cerró los ojos y no los abrirá más, pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mama, ya eres eterna" añadía, desatando un aluvión de mensajes entre sus seguidores, que no dudaban en mostrarle su apoyo en este doloroso trance que supone decir adiós a su madre.

Destrozado por esta gran pérdida, pero dando muestras de entereza y con las cosas muy claras, el Maestro Joao ha atendido a la prensa en el tanatorio de Benita y ha dedicado unas preciosas palabras a su madre, cuyo legado está dispuesto a continuar con una sonrisa.

Una adelantada a su tiempo

"Estoy no sé cómo... agradezco el pésame, agradezco a mucha gente que ha dado mucho cariño y no lo sé, tienes que vivir sin una pieza tan importante de tu vida que es muy difícil" reconoce. "Mi madre no era la que mejor me entendía, sino la que me entendía todo" confiesa abatido, afirmando que "ayer dije que mi madre se ha llevado mi alma, pero esta mañana me di cuenta de que no, que me he quedado yo con la suya".

"Ella quería que yo hiciese muchas cosas y las voy a hacer, las voy a hacer" ha prometido, destacando que a ella le gustaba verle hacer las cosas siendo feliz, como su decisión de iniciar la transición a mujer, que como nos ha contado muy emocionado, a su madre le pareció muy bien: "Eso me lo quedo. Se ha llevado el saber que iba a llevarse un hombre que ahora que fue una Benita pero queda otra, que soy yo, y le voy a seguir todo lo de ella porque era una mujer muy luchadora, una mujer que defendía mucho a las mujeres ya desde su juventud".

Orgulloso, desvela que su madre fue una "adelantada a su tiempo" que siempre apoyó todas y cada una de sus decisiones.