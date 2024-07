Elena Tablada se sincera tras presentarse a 'Miss Universo': "No estaba en mis planes"

Elena Tablada es una caja de sorpresas, y lo ha vuelto a demostrar presentándose a sus 43 años y con 1,62 cm de estatura a Miss Universo para representar a Cuba. Consciente de que está "fuera de los cánones" de este tipo de concursos de belleza, la ex de David Bisbal es ya una de las 100 preseleccionadas que han superado la primera fase, a la que se presentaron más de 1000 candidatas.

Será en septiembre cuando se celebre la fase final y descubra si será finalmente la representante de Cuba en el próximo certamen de Miss Universo, que tendrá lugar en noviembre en México. Un reto que afronta muy ilusionada: "No hay límites para conseguir lo que uno quiera y para estar linda, para estar bella, para estar feliz y para estar completa" confesaba hace unos días.

Su hija, su única preocupación

Este domingo Elena ha reaparecido en el concierto de Luis Miguel en Madrid y se ha pronunciado por primera vez sobre la posibilidad de ser 'Miss Cuba' en Miss Universo, algo que nunca se le hubiese pasado por la cabeza pero que afronta con naturalidad a pesar del revuelo que ha causado en nuestro país.

Una gran noticia sobre la que todavía no se ha pronunciado públicamente Javier Ungría, con el que su relación sigue siendo completamente nula tras el regreso de su exmarido, con el que está inmerso en una batalla judicial por la custodia de su hija Camila, de 4 años, de 'Supervivientes': "No estamos en ningún punto, Javier es parte del pasado y ahora mismo no hay nada".