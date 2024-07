Así es la casa de lujo de Adara Molinero

Adara Molinero ha trabajado de modelo y hasta de azafata, pero lo que le ha permitido darse algún que otro caprichito es su fama en el mundo de la televisión, y sobre todo en los realities de Telecinco. Y es que es la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7', y quedó segunda en 'Supervivientes 2023'.

Su más reciente paso por 'Supervivientes: All Stars' ha sido más que breve: tan solo 3 días. Y no se lamenta de ello, afirma que no era su momento, con su participación en el concurso tan reciente, y que necesita pasar tiempo con su familia. Es natural que no quiera cambiar su coqueto piso madrileño por las duras condiciones de vida de Cayos Cochinos.

Una casa de lujo decorada con mucho gusto

La influencer apostó por este inmueble de manos de una de sus ex parejas, Rodri Fuertes, para que finalmente se haya convertido en su hogar y el de su hijo Martín. Le hizo una reforma integral y lleva ya dos años instalada.

Es un piso de 110 metros en el norte de Madrid, con dos habitaciones, dos baños, un comedor, un salón comedor al que se abre la cocina y, como no, un vestidor. Originalmente tenía 3 habitaciones, pero parece que Adara ha apostado por la amplitud.

La decoración se destaca sobre todo por ser clásica pero minimalista, con una paleta de colores que no sale de los blancos y neutros, favorecidos por iluminación natural y algunas luces integradas en las propias molduras.

En el salón destaca una pared de piedra natural con tonos grises y blancos, a la que le hacen juego los tonos blancos y grises del resto del mobiliario: las estanterías integradas, la mesa de cristal de estructurada dorada y la mesa de comedor de madera de roble, con butacas de diseño moderno y color crudo.

A ese espacio da la cocina, en la que dominan los mármoles blancos. La combinación de los armarios grises y las molduras la hacen moderna y clásica a la vez. Hay que decir que todo el suelo es laminado, menos una pequeña parte de la cocina que va con azulejos.

Y es de alabar cómo ha sabido hacerle un hueco a su hijo sin perder el buen gusto, aunque imaginamos que el pequeño no siempre lo tendrá tan ordenado como cuando la casa sale en instagram. Su habitación es de ambiente infantil, con tonos verdes y muebles de madera. La cama cuenta con una estructura de listones de madera como imitando una cabaña, y una guirnalda de colores. Se completa con una estantería para los juguetes y una alfombra para poder jugar en el suelo.

No es de extrañar que la influencer esté encantada de compartir su hogar en redes sociales.