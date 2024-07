Nuria Marín desmiente que vaya a fichar por 'Ni que fuéramos Shhh': "Alguien hizo grande la bola"

Cuando se anunció el estreno de Ni que fuéramos Shhh en la parrilla televisiva, varios rostros conocidos del antiguo Sálvame no se unieron al formato. Uno de ellos fue Nuria Marín, quien durante muchas tardes y noches fue presentadora en el programa de Telecinco. Recientemente, surgieron noticias de que el espacio de Ten la ficharía como colaboradora habitual, tras unas declaraciones de la propia Marín. Sin embargo, ahora la presentadora ha desmentido esos rumores de incorporación al programa de Canal Quickie.

El 3 de julio, a través de Twitter, una usuaria le preguntó a Marín cuándo iría a Ni que fuéramos Shhh, a lo que ella respondió: "¡A la vuelta de las vacaciones sin falta! ¡Amor eterno a los quickiers!". Las redes sociales reaccionaron rápidamente, interpretando que esto significaba su incorporación al equipo del nuevo programa. "¡Qué buena noticia!", comentó un usuario en la misma red social. "¡¡¡Cuánto me alegro!!! Se te echa de menos", expresó otro.

Sin embargo, ante el revuelo generado, Marín decidió aclarar la situación sobre su supuesto fichaje. "En ningún momento dije que me incorporaba al programa", comenzó a explicar en un tuit. "En una conversación por Twitter me preguntaron cuándo iría a Quickie y solo respondí que después de las vacaciones sin falta, refiriéndome a una visita ocasional". De este modo, la presentadora desilusionó a aquellos que se emocionaron con su posible regreso al programa, asegurando que todo fue un malentendido y que "alguien hizo crecer la bola por aquí". "Qué pena, ojalá te unieras a ellos... Sería genial", lamentó un usuario ante sus palabras. "Jo, pues sería fantástico que empezaras a trabajar allí, a mí me encantas", le comentó otro seguidor.