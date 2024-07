Laura Escanes responde a comentarios gordófobos en redes: "No sabes el daño que puedes causar"

Las recientes imágenes de Laura Escanes durante su tradicional escapada a Menorca han generado un intenso debate en redes sociales después de que un usuario comentara sobre su físico. En un principio, la influencer consideró dejar pasar estos comentarios, pero finalmente decidió responder, admitiendo que ha ganado peso desde el pasado agosto. "Me lo pasé llorando, sin comer y completamente infeliz", declaró. Y la influencer terminó respondiendo:

"Lo he pensado mejor y sí que te voy a contestar. Tal vez me arrepiento pero ahí va. Sí, he engordado. De hecho, he engordado unos siete kilos con respecto al agosto pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz, y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía era ay qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa. Sí, he engordado. Pero estoy sana mentalmente, tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni su historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer. Y aquí estoy, once meses después, feliz y con un cuerpazo de la hostia”.

Estos momentos difíciles coincidieron con su ruptura con Álvaro de Luna. Sin embargo, ahora su estado emocional ha mejorado considerablemente y Laura se encuentra sana, tranquila mentalmente y sin ansiedad, según reveló ella misma.

Laura ha sido objeto de críticas por parte de los usuarios en redes sociales debido a estos comentarios sobre su peso, y ella también ha respondido a estas reflexiones. Afortunadamente, la mayoría de sus seguidores han mostrado su apoyo y se han alegrado de verla en un buen momento personal.